Numeri record per l’elezione di Papa Leone XIV, quasi 14 milioni sono rimasti incollati alla tv per questo momento storico

Ieri pomeriggio il mondo intero ha seguito l’elezione di Papa Leone XIV. Stamattina è giunta così notizia che quasi 14 milioni di telespettatori in Italia sono rimasti incollati alla tv per conoscere il nuovo leader della Chiesa cattolica.

Papa Leone XIV ha già conquistato tutti

Ieri pomeriggio, una manciata di minuti dopo le 18:00, il mondo intero ha assistito alla Fumata Bianca. I Cardinali rinchiusi nella Cappella Sistina hanno così eletto in soli due giorni il nuovo Pontefice, successore di San Pietro. All’incirca un’ora dopo abbiamo fatto la conoscenza del Santo Padre, il cardinale Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Papa Leone XIV. Il nuovo leader della Chiesa Cattolica si è dunque affacciato dalla loggia centrale di San Pietro, dove ha salutato i fedeli accorsi in piazza e dove ha tenuto il suo primo discorso.

Non è mancato un affettuoso ricordo a Papa Francesco, che ha commosso tutti quanti. Il Pontefice ha infatti affermato: “Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole, ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva Roma. Il Papa che benediva Roma dava la sua benedizione al mondo intero quella mattina del giorno di Pasqua. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione”.

L’elezione di Papa Leone XIV è stata un vero evento e ieri pomeriggio quasi 14 milioni di telespettatori sono rimasti incollati alla tv, raggiungendo uno share quasi vicino all’80%. In particolare l’edizione straordinaria del TG1 ha raccolto ben 7.566.000 spettatori con il 42.8%. Si tratta di numeri impressionanti e di certo non ci si aspettavano dati diversi per questo momento storico.

In queste ore nel frattempo il Papa si è già messo al lavoro e sta seguendo una ricchissima agenda. Ad attenderlo infatti ci sono numerosi impegni e in molti attendono con ansia di scoprire come proseguirà il suo pontificato. Una cosa però è certo: Leone XIV sembrerebbe aver già conquistato tutti quanti.