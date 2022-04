Isola dei famosi, nuovo provvedimento disciplinare per alcuni naufraghi (VIDEO)

1 Provvedimento disciplinare a L’Isola dei famosi

Nella puntata di lunedì de L’isola dei famosi i naufraghi sono stati divisi in due squadre (e non sono più in coppia a parte Estefania e Roger): Tiburon e Cucaracha. Hanno fatto una gara e hanno vinto i Tiburon che si sono aggiudicati un bell’hamburger che hanno trovato quando sono tornati sulla loro spiaggia di accampamento.

Ora che sono divisi ci sono delle regole. Le due squadre hanno infatti una corda a separarle e non possono comunicare tra loro né passarsi cibo, aiuto ecc. Possono avere dei contatti solo quando suona la campana e fino a che non risuona. Ma qualcuno non ha già rispettato le regole.

Proprio nel daytime di oggi abbiamo visto Edoardo parlare a voce alta con Estefania del panino che avevano mangiato, in modo che Guendalina sentisse. E così è stato. La Tavassi ha fatto altrettanto parlando con Carmen del fatto che hanno solo del cocco pieno di sabbia perché hanno perso contro l’altra squadra. Poiché non le veniva in mente il nome esatto dei Tiburon, lo ha detto Estefania a voce alta, per poi subito dire agli altri che sicuramente sarebbe arrivato un provvedimento per tutti.

E così è stato, perché L’isola dei famosi la mattina successiva ha deciso di mandare un messaggio a tutti i naufraghi riguardo il mancato rispetto delle regole. Ma a farne le spese sono stati solo i Tiburon. Questo il comunicato:

“Durante la notte Estefania ha trasgredito la regola di non comunicare con la tribù avversaria, ovvero i Cucaracha. Per questo motivo lo spirito dell’isola spegnerà per 24 ore il fuoco dell’accampamento dei Tiburon”.

Questo ha portato a delle conseguenze nella convivenza dei Tiburon ed infatti ci sono state delle discussioni. Ecco cosa è successo dopo…