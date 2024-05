Chi è Karina Sapsai? Età, fidanzato e Instagram

NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Maggio 2024

Andiamo a fare la conoscenza di Karina Sapsai, nuova naufraga de L’Isola dei Famosi 2024. Ecco cosa sappiamo su di lei, dall’età, alla vita privata, a dove seguirla sui social e su Instagram.

Chi è Karina Sapsai

Nome e cognome: Karina Sapsai

Luogo di nascita: Vladivostok

Altezza: 1 metro e 76 centimetri

Professione: modella

Figli: non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @sapsai_karina

Karina Sapsai età e biografia

Andiamo a vedere cosa sappiamo in merito alla biografia di Karina Sapsai. La nuova concorrente de L’Isola dei Famosi nasce Vladivostok in Russia. Tuttavia non conosciamo né la sua data di nascita né tantomeno la sua età.

Sappiamo però che la sua altezza è pari a 1 metro e 76 centimetri. Non sappiamo quale sia invece il suo peso.

Karina è laureata in ingegneria biotecnologica e scienze dell’alimentazione e a oggi vive a Milano.

Ma scopriamo di più in merito alla sua vita privata.

Vita privata

Sulla vita privata di Karina Sapsai non abbiamo molte informazioni.

La modella infatti tiene moltissimo alla sua privacy.

Di conseguenza non sappiamo se abbia o meno un fidanzato.

Ma scopriamo dove seguirla sui social.

Dove seguire Karina Sapsai: Instagram e social

Vi state chiedendo dove poter seguire Karina Sapsai sui social?

La nuova concorrente de L’Isola dei Famosi 2024 ha naturalmente un profilo Instagram attivo, che vanta quasi 39 mila follower.

Ma cosa sappiamo in merito alla sua carriera?

Andiamo a scoprire cosa fa Karina.

Carriera

La carriera di Karina Sapsai inizia all’età di 18 anni, quando debutta in un concorso di bellezza in Russia. Grazia a questa esperienza inizia a viaggiare per il mondo come modella e inizia a collaborare con celebri brand, tra cui Versace, Gucci e Valentino.

A oggi il suo è uno dei nomi più noti della moda internazionale. Nel 2024 debutta anche in tv in Italia, quando entra a far parte del cast de L’Isola dei Famosi.

Karina Sapsai a L’Isola dei Famosi 2024

A maggio 2024 Karina Sapsai diventa a tutti gli effetti una naufraga de L’Isola dei Famosi. La nuova edizione del reality show quest’anno è condotta da Vladimir Luxuria, affiancata da Sonia Bruganelli e Dario Maltese nel ruolo di opinionisti.

Karina dunque, a più di un mese dall’inizio del programma, arriva in Honduras e dà il via al suo percorso. Ma chi sono gli altri naufraghi di questa edizione? Andiamo a scoprirlo.

Ma vediamo ora di più sul percorso di Karina.

Il percorso di Karina a L’Isola dei Famosi 2024

Il percorso di Karina Sapsai a L’Isola dei Famosi 2024 inizia ufficialmente lunedì 13 maggio. Nel corso della diretta del reality show la modella entra a far parte del cast del reality insieme a Dario Cassini e a Linda Morselli.