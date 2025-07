L’incidente a L’Isola dei Famosi ha spaventato davvero tutti. Ma come sta ora Loredana Cannata dopo quanto accaduto nel corso della finale del reality show? Sono arrivate le prime parole dell’ex naufraga. Ecco cosa ha raccontato.

Come sta Loredana Cannata dopo l’incidente

Durante la finale de L’Isola dei Famosi Loredana Cannata ci ha fatti spaventare tutti, quando durante la prova d’apnea i suoi capelli sono rimasti impigliati nella struttura di ferro alla quale si stava sorreggendo. In puntata si è creato il panico non solo in Honduras, ma anche in studio, con Loredana che ha subito fatto i primi accertamenti.

Ora che L’Isola dei Famosi si è conclusa, Loredana Cannata ha fatto ritorno in Italia finalmente. Avrebbe voluto tanto fare un video saluto ai tanti fan che l’hanno supportata, ma come spiegato da lei stessa attualmente non le è possibile. L’ex naufraga ha rivelato infatti che si è sottoposta a tutti i controlli del caso dopo l’incidente in Honduras. Queste le sue parole:

“Sono tornata a casa, avrei voluto fare per voi un video saluto, ma da alcune ore sto facendo degli accertamenti importanti. Ma ne voglio approfittare per ringraziarvi per il supporto incredibile che mi avete dato in questa esperienza all’Isola. Grazie a tutte le persone che mi hanno votata anche in finale, e a quelle che non sono riuscite a farlo perché il televoto è stato troppo ‘flash’. E grazie per i tantissimi commenti meravigliosi. Mi fate commuovere. Grazie di tutto a tutti“.

Infine ci ha tenuto a ricordare che farà sapere molto presto come sta dopo l’accaduto: “Vi aggiornerò sulla mia salute. Un saluto anche da Pepito e Mielito, ci siamo coccolati tanto, finalmente. Vi voglio bene, Loredana”, ha concluso.

Post Instagram Loredana Cannata

Si attendono dunque novità da parte di Loredana Cannata dopo quanto successo a L’Isola dei Famosi. Ci auguriamo chiaramente che tutto possa risolversi per il meglio e le facciamo il nostro più caloroso in bocca al lupo.