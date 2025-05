Questa sera è andata in onda la seconda puntata de L’Isola dei Famosi e molti spettatori, che devono recuperare l’appuntamenti, si potrebbero chiedere chi sono i nominati del 12 maggio 2025. Vediamo la lista con tutte le nomination.

I nominati de L’Isola dei Famosi 2025

Nella puntata del 12 maggio 2025 abbiamo visto Veronica Gentili arrabbiarsi per due volte con i naufraghi. La prima volta con Angelo e Leonardo, coloro che hanno lasciato il reality per poi ripensarci, e i più giovani che hanno quasi appiccato un rogo a causa di un accendino portato di soppiatto.

In un secondo momento, è stato decretato il leader dei Senatori: Omar Fantini. Quello dei Giovani, invece, è stato Nunzio dopo aver vinto la prova contro gli altri compagni di squadra. L’eliminato, invece, è stato Lorenzo Tano (anche se aveva promesso al padre che avrebbe vinto).

Non è un mancato un provvedimento per i Giovani e la vittoria del fuoco da parte dei Senatori. Così come le lacrime di Mario Adinolfi alla scoperta dell’elezione di Papa Leone XIV. Poi siamo passati alle nomination, chi è stato nominato a L’Isola dei Famosi il 12 maggio 2025?

Carly ha nominato Angelo Famao

Spadino ha nominato Leonardo Brum

Leonardo Brum ha nominato Carly

Teresanna Pugliese ha nominato Leonardo Brum

Angelo Famao ha nominato Carly

Chiara ha nominato Carly

Camila ha nominato Spadino

Veronica Plevani ha nominato Patrizia Rossetti

Patrizia Rossetti ha nominato Mario Adinolfi

Paolo Vallesi ha nominato Antonella Mosetti

Alessia ha nominato Patrizia Rossetti

Mario Adinolfi ha nominato Patrizia Rossetti

Antonella Mosetti ha nominato Mario Adinolfi

Loredana ha nominato Mario Adinolfi

Mirko ha nominato Alessia

Questi i nominati de L’Isola dei Famosi 2025 nella puntata del 12 maggio: Carly, Patrizia Rossetti, Leonardo Brum (nominato da Nunzio) e Antonella Mosetti (nominato da Omar).