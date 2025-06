Nervi piuttosto tesi a L’Isola dei Famosi. Mirko Frezza ha demolito Mario Adinolfi e ha avuto da ridire su alcuni atteggiamenti: “Er gordo rompe i co****ni, sta a mollo come un ippopotamo”.

Isola, Mirko demolisce Adinolfi

A L’Isola dei Famosi le dinamiche si infiammano. Nel mirino questa volta c’è Mario Adinolfi, che sorprendentemente sta resistendo più di molti altri naufraghi. Mentre diversi concorrenti sembrano sul punto di mollare, il giornalista dall’altra parte si adatta alla vita a Cayo Cochinos, limitandosi a lamentare qualche problema con il sonno. Dall’altra parte però non fa comunque mancare una certa energia, soprattutto nei confronti delle discussioni con gli altri.

Nei giorni scorsi, proprio questo suo atteggiamento ha acceso lo scontro con Mirko Frezza, che ha accusato Adinolfi di essere troppo giudicante e poco aperto verso i nuovi arrivati a L’Isola dei Famosi. Durante uno sfogo particolarmente acceso con Omar Fantini, l’attore romano non ha usato mezzi termini:

“Quello ora ricomincia a rompe i co****ni. Sta sempre a rompere. Hai visto oggi come se è svegliato er gordo?! Col c**o coperto. Vuole pure pretendere?! Te alzi la mattina, stai lì a mollo come un ippopotamo quattro ore a grattarti le pa**e. Poi si mette qui e cerca di fare le dinamiche…”.

Frezza ha poi aggiunto che, sebbene riconosca la resistenza di Adinolfi (“gli batto le mani da quel punto di vista”), la sua pazienza ha un limite: “Gli vogliamo bene ma fino a un certo punto. Poi dopo un po’ rompe e io sbotto”.

AIUTO Mirko l’ha toccata pianissimo suo fascio

“Ricomincia (Mario) a rompe li coj**ni..?

Hai visto oggi come se è svegliato er gordo?! Col cUlo coperto. Vuole pure pretendere?!

Te alzi la mattina stai lì a mollo come un ippopotamo 4 ore a grattarti le p4lle…”#isola pic.twitter.com/J2jEtT4Ib2 — (@sunstateofmind_) June 3, 2025

Nonostante le parole pesanti, la tensione sembra essersi momentaneamente sciolta. Nelle ultime ore a L’Isola dei Famosi i due sono stati visti scherzare insieme. In un botta e risposta ironico, Frezza ha stuzzicato di nuovo Adinolfi, riferendosi a un episodio con Jey Lillo: “Hai presente quando tu gli hai detto ‘ma chi ti conosce?’ e lui ti ha risposto ‘un milione e mezzo di persone’? Anche tu sei conosciuto… sì, da tutti gli italiani a cui hai rotto il ca**o!”.

Insomma a L’isola dei Famosi non se le mandano proprio a dire! La puntata di stasera chiarirà meglio le cose.