Vincenzo Chianese | 18 Aprile 2023

Isola dei Famosi 2023

Il retroscena sulle due naufraghe de L’Isola dei Famosi

Questa sera è tornata L’Isola dei Famosi e la prima puntata ci sta già regalando tantissime emozioni. I naufraghi infatti hanno dato ufficialmente il via alla loro esperienza e nonostante il gioco sia appena partito, sembrerebbero esserci già delle tensioni tra alcuni concorrenti. Poco fa infatti le donne sono state protagoniste di una catena di salvataggio, partita da Helena Prestes, che ha dato vita ad alcuni malumori. Tuttavia a far rimanere il web senza parole è stata inaspettatamente Nathaly Caldonazzo, che ha rivelato un retroscena inedito sul suo conto che ha lasciato il pubblico di stucco.

Al momento di fare la sua scelta infatti l’attrice ha deciso di salvare Fiore Argento, con la quale sembrerebbe avere un ottimo feeling. Quando però Alvin ha chiesto a Nathaly come mai avesse scelto proprio Fiore, la Caldonazzo ha rivelato che lei e la Argento sono cugine!

Sembrerebbe dunque che le due naufraghe de L’Isola dei Famosi siano imparentate, ma nessuno sembrava conoscere questo inedito dettaglio. Su Twitter infatti gli utenti hanno commentato con stupore la notizia, che sta già facendo discutere i social. In seguito l’attrice ha rivelato che lei e la figlia di Dario Argento sono cugine di secondo grado.

Ma cosa accadrà nelle prossime settimane e come si relazioneranno la Caldonazzo e la Argento al reality show? Non resta che attendere per scoprirlo.