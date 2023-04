NEWS

Andrea Sanna | 18 Aprile 2023

Isola dei Famosi 2023

Radunati in Palapa i naufraghi hanno visto un filmato di Marco e Paolo e le loro prime impressioni sui loro compagni de L’Isola

Le prime stoccate a L’Isola

La prima puntata de L’Isola dei Famosi ha preso il via e abbiamo avuto modo di conoscere i naufraghi di questa edizione. Radunati in Palapa, dove sono stati già divisi in tre squadre, tra coppie, donne e uomini, Ilary Blasi ha avuto modo di conversare con i concorrenti.

In particolar modo la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha voluto mostrare un filmato. Nella clip Marco Mazzoli e Paolo Noise hanno espresso le loro primissime impressioni sugli altri partecipanti. E non sono mancate stoccate ben precise.

Sui Jalisse hanno detto che sono i numeri 1, ma che forse dovrebbero smettere di cantare dopo tutti quei “no” a Sanremo: “E una domanda dovete farvela”, ha aggiunto ancora Paolo. Insieme a Marco hanno svelato a L’Isola di avere un progetto con loro da realizzare. “Avevamo detto che ci sarebbe stata la possibilità di scrivere una canzone insieme… e mentivamo”, hanno continuato a scherzare.

Si è passati poi a Fiore Argento. Su di lei i due naufraghi de L’Isola dei Famosi hanno detto: “Ci ho parlato per 20 minuti e ha continuato a dirmi di avere fame. Mi ha chiesto ‘Dove posso andare a mangiare qua?'”, ha rilanciato Paolo. Diverso discorso su Nathaly Caldonazzo a cui Marco ha lanciato una frecciatina: “Non so chi è”. Mentre invece su Cristina Scuccia hanno detto di avere un progetto su come farla arrabbiare su L’Isola.

Tutti i concorrenti de L’Isola l’hanno presa sul ridere, ma come avrà reagito la Caldonazzo alle parole di Mazzoli? A interpellarla proprio Ilary Blasi, che ha voluto sapere qualcosa in più dalla diretta interessata. Nathaly però ha confessato inizialmente di non aver capito che quelle parole fossero riferite a lei: “Giura… Marco! Mi farò conoscere, Ilary”. Hanno raccontato però di aver comunque già fatto amicizia.

Vedremo però se questa stoccata farà nascere qualche rivalità in Honduras.