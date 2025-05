Spunta un retroscena inedito su uno dei naufrago de L’Isola dei Famosi. Il concorrente notte pare abbia trovato un granchio nell’intimo. Svelata qual è stata la sua reazione in quel momento.

Isola, il retroscena sul naufrago

Esperienza intensa ma breve per Lorenzo Tano a L’Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 che mette alla prova resistenza fisica e mentale dei suoi concorrenti. In una recente intervista a TV Blog, il figlio di Rocco Siffredi ha raccontato un momento particolarmente difficile vissuto nei primi giorni sull’isola, ma ha anche svelato un curioso retroscena che coinvolge il cantante neomelodico, Angelo Famao.

Tra le confessioni più divertenti, Lorenzo ha raccontato uno dei momenti più insoliti di questa edizione de L’Isola dei Famosi: gli “attacchi” notturni degli animali.

“Quando si va a dormire arrivano animali di ogni tipo. Ad esempio Angelo (Angelo Famao, ndr) ha scoperto di avere, durante la prima serata, un granchio nell’intimo e si è subito spaventato. Lo stesso è accaduto a me, quando un granchio si è arrampicato sul mio mento”.

Una situazione particolare, che dimostra quanto la convivenza con la natura selvaggia a L’Isola dei Famosi non risparmi proprio nessuno, nemmeno durante le ore di riposo. Si tratta retroscena che non era mai emerso fino a ora e che ha attirato l’attenzione del web per il modo in cui si è certamente verificato.

Come detto Lorenzo Tano ha anche ricordato: “Il momento più duro che ho vissuto a L’Isola dei Famosi è stato verso il terzo – quarto giorno, quando, durante la notte, ho avuto un crollo. C’è stata un’assenza di zuccheri che mi ha causato mal di testa e tachicardia. Solo in quella occasione ho dormito pochissimo”, ha dichiarato Lorenzo.

Fortunatamente, quella crisi è rimasta un caso isolato, e l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha sottolineato come nel resto dell’esperienza non abbia particolarmente sofferto la fame, a differenza di molti altri concorrenti. Ma ad accendere l’attenzione è stata la curiosità su Angelo Famao!