La reazione di Roger Balduino

Come sappiamo negli ultimi giorni Roger Balduino è stato costretto a lasciare momentaneamente L’Isola dei Famosi 16 a causa di un infortunio al piede. Il modello dunque lo scorso lunedì non ha assistito all’arrivo dei quattro nuovi naufraghi che sono arrivati in Honduras. Tra loro c’è anche Gennaro Auletto, che nelle ultime ore si è inaspettatamente avvicinato a Estefania Bernal, che fino a qualche settimana fa stava frequentando proprio Roger. Le cose tra i due tuttavia si sono complicate, e la modella ha lasciato Balduino in diretta, mentre si trovata a Playa Sgamada.

In questi giorni così Estefania ha ammesso di essere attratta da Gennaro e i due hanno anche condiviso la stuoia. Nelle ultime ore però Roger Balduino ha fatto ritorno sull’isola, e ad attenderlo c’è stata un’inaspettata sorpresa. Il modello ha infatti scoperto il flirt nato tra la Bernal e Auletto, e la sua reazione non è stata delle migliori. Per di più il naufrago è anche venuto a sapere che Gennaro ha preso in prestito proprio la sua stuoia, e a quel punto è apparso innervosito (QUI per il video). In un confessionale Roger ha così affermato:

“Guendalina mi ha spiegato un po’ com’è la situazione qui ed è cambiata un bel po’ eh. La verità è che mi ha dato fastidio. Lui perché ha rubato il posto mio e lei perché sta dormendo con lui. Mi devo abituare secondo voi? No”.

In seguito tra Roger Balduino ed Estefania Bernal c’è stato un nuovo faccia a faccia, durante il quale la modella ha messo nuovamente le cose in chiaro e ha fatto intendere di voler mettere un punto definitivo alla loro frequentazione.

Novella 2000 © riproduzione riservata.