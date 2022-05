Nick in diretta con le stampelle, Roger ancora in ospedale: cosa sta succedendo all’Isola

Isola: Nick in stampelle, Roger in ospedale

In apertura di puntata a L’Isola dei Famosi Alvin ha dato degli importanti aggiornamenti su alcuni naufraghi. In particolare si è soffermato su Nick Luciani, che ha subito una piccola operazione e Roger Balduino, ancora in ospedale a causa dell’infortunio della scorsa settimana. Queste le parole di Alvin in collegamento dall’Honduras:

“Io volevo darvi solo tre piccoli aggiornamenti. Avete avuto modo di vedere che ci ha appena raggiunti Nick che è con le stampelle isolane perché purtroppo ha avuto un piccolo intervento al piede in quanto un corpo estraneo, ovvero un pezzo di corallo, gli si era conficcato nel piede ed è stato estratto dal dottor Gazzè che salutiamo.

E ancora l’inviato de L’Isola dei Famosi ha spiegato: L’operazione è andata benissimo. Stamattina proprio ha subito questo piccolo intervento. Qualche giorno di riposo, ma insomma il nostro Nick sta bene”. Poco dopo Nick Luciani ha preso la parola e ha raccontato di essere stato lui stesso a costruirsi le stampelle e di stare bene.

Altro aggiornamento da l’Isola dei Famosi arriva anche su Roger Balduino. Il naufrago de L’Isola dei Famosi la scorsa settimana è stato protagonista di un infortunio, che ha richiesto l’intervento del medico. sui social Alvin aveva parlato di distorsione e tutore per il concorrente, ma stasera ha voluto spendere due parole a riguardo:

“Un altro aggiornamento. Roger ha subito una piccola distorsione invertendo il piede, una inversione interna. Qualche giorno di riposo, la ripresa sta andando molto molto bene. Tra poco credo lo vedremo”. (QUI IL VIDEO COMPLETO)

Ha detto a proposito di Balduino. Infine a L’Isola si è parlato anche di Guendalina Tavassi. Anche la naufraga nei giorni scorsi ha avuto qualche problemino di salute, ora risolto. La concorrente ha detto di stare bene. Queste e molte altre news sul reality le trovate qui sul nostro sito.

Novella 2000 © riproduzione riservata.