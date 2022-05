Isola dei Famosi, chi è andato in nomination nella puntata del 16 maggio

I nominati de L’Isola dei Famosi

Stasera a L’Isola dei Famosi sono state nuovamente mischiare le carte tra eliminazioni, nuovi ingressi e nomination. A lasciare la Palapa e raggiungere l’altra isola è stato Blind, eliminato della puntata è stato Clemente mentre invece sono tornati in gioco Marco ed Estefania, a cui è stata data una grossa opportunità. Licia e Fabrizia sono state mandate in un’altra isola. Oltretutto abbiamo visto l’arrivo di quattro naufraghi, pronti a stravolgere le dinamiche. Parliamo di Pamela Petrarolo, Marco Maccarini, Luca Daffrè e Gennaro Auletto.

In questo articolo, però, parleremo principalmente delle nomination di questa settimana e delle scelte fatte da ogni concorrente de L’Isola dei Famosi. Qui di seguito leggiamo insieme le decisioni di ogni protagonista. Partiamo ovviamente per ordine.

Guendalina ha nominato Mercedesz

Edoardo ha votato Mercedesz

Carmen ha mandato in nomination Mercedesz

Nicolas ha scelto Mercedesz

Marco ha optato per nominare Nicolas

Mercedesz ha votato il nome di Guendalina

Lory invece ha deciso di nominare Nicolas

E ancora tra le altre nomination a L’Isola dei Famosi, segnaliamo:

Estefania ha votato per Nicolas

Marco ha nominato Mercedesz

Luca ha condannato al televoto Mercedesz

Gennaro ha dato il suo voto a Guendalina

Pamela ha scelto di mandare in nomination Mercedesz

Quindi per fare un piccolo recap, a finire in nomination questa settimana a L’Isola dei Famosi troviamo: Mercedesz. I leader Alessandro e Maria Laura, invece, hanno scelto Nicolas. Voi per chi fate il tifo e chi volete che lasci il programma? Diteci il vostro parere tra i commenti e continuate a seguirci per altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.