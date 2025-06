Stasera a L’Isola dei Famosi la prova de l’Uomo Vitruviano ha visto Omar Fantini infrangere il record e superare addirittura i 4 minuti di gioco. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Isola, Omar infrange il record!

Serata piena di sfide quella di stasera a L’Isola dei Famosi. Dopo l’eliminazione di Jasmin al televoto, infatti, i concorrenti hanno dovuto sottoporsi a una serie di sfide per evitare di finire in nomination diretta e, di conseguenza, rischiare di uscire.

LEGGI ANCHE: Isola, Paolo è il secondo eliminato della sesta puntata, le percentuali

Dopo Loredana e Cristina, Mario e Mirko, anche Omar Fantini ha dovuto affrontare una sfida. A lui è spettata quella dell’Uomo Vitruviano, che in queste sfide si è sempre dimostrato il migliore di questa edizione de L’Isola dei Famosi. Ma non è stato così semplice perché ha dovuto vedersela con il campione honduregno di uomo vitruviano, Ruben Alexis.

Possiamo affermare però che per quanto non sia riuscito a vincere finendo così al televoto, Omar ha superato il record dell’Uomo Vitruviano arrivando a 04:07. Il precedente record al maschile di 03:28 apparteneva a Samuel Peron tra gli uomini, mentre invece tra le donne la migliore è sempre risultata Soleil Sorge, vera campionessa in questo.

Omar cede nella Prova dell'Uomo Vitruviano… MA DOPO BEN 4:07 MINUTI 💪💪#Isola pic.twitter.com/mtlnPWksxw — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 11, 2025

Peraltro questa sfida è entrata nella storia de L’Isola dei Famosi proprio grazie a Soleil, tanto che tutti sui social, ancora oggi, ricordano le sue imprese. Così come stasera quando i più hanno parlato proprio delle prove memorabili realizzate dall’ex protagonista del reality televisivo.

In ogni caso Omar è stato molto bravo e sebbene a L’Isola stia affrontando come tutti la fame, i mosquitos e prove sempre più dure, ha saputo non sfigurare. Purtroppo però ha dovuto fare i conti con questa sconfitta, che l’ha così condannato al televoto. Ora sarà il pubblico a decidere se salvarlo o meno, in base anche a chi si ritroverà davanti.