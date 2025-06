Altra eliminazione questa sera a L’Isola dei Famosi. Dopo Jasmin che ha lasciato il programma per raggiungere l’Ultima spiaggia, abbiamo assistito anche a una seconda uscita, quella di Paolo. Ecco com’è andata e le percentuali.

Isola, Paolo è il secondo eliminato

La sesta puntata de L’Isola dei Famosi prosegue spedita tra dinamiche da affrontare, prove da superare e il consueto televoto. Stasera durante l’appuntamento, condotto come sempre da Veronica Gentili, abbiamo assistito non solo all’eliminazione di Jasmin. C’è stato infatti un secondo televoto flash.

A tutti è stato comunicato di essere a rischio e per salvarsi da eventuale uscita dal gioco si sono sottoposti a delle prove tutte diverse tra loro in gruppi da due o singolarmente. Chi è riuscito a superarle ha potuto dunque salvarsi, a discapito degli altri.

Questo ha sancito quindi che Chiara, Jey, Omar, Paolo e Patrizia sono finiti al televoto e hanno dovuto sottoporsi al giudizio del pubblico. Chiaramente la votazione si è svolta durante la puntata de L’Isola dei Famosi, come ricordato dalla conduttrice. Quindi in un secondo momento abbiamo scoperto il responso.

A salvarsi Omar che ha guadagnato per la precisione 36,38% di voti. Alle sue spalle Patrizia che ha accumulato invece il 20,07%, seguita da Chiara al 18,38%. Infine Jey ha acquisito il 12,77%, mentre Paolo il 12,10%.

Esattamente come accaduto in precedenza per i suoi compagni, anche Paolo ora che è stato eliminato si è trasferito nell’Ultima spiaggia. Qui ritroverà Dino Giarrusso, Ahlam El Brinis e Jasmin Salvati (eliminata durante questa puntata). Cosa deciderà di fare Paolo: restare o andare via?

I naufraghi in gioco

Ancora una volta quindi si è verificata una doppia eliminazione. Chi sono quindi i concorrenti attualmente in gioco?

Ecco la lista di tutti i naufraghi. Dall’elenco abbiamo tolto coloro che sono stati eliminati o chi ha deciso invece di ritirarsi da L’Isola dei Famosi. Vediamo a seguire tutti i partecipanti:

Ahlam El Brinis, Chiara Balistreri, Cristina Plevani, Dino Giarrusso, Jasmin Salvati e Jey Lillo. Loredana Cannata, Mario Adinolfi, Mirko Frezza, Omar Fantini, Paolo Vallesi, Patrizia Rossetti e Teresanna Pugliese.

Chissà ancora quante altre sorprese ci riserverà questa Isola!