Questa sera su Canale 5 in onda la sesta puntata de L’Isola dei Famosi in cui abbiamo scoperto l’eliminata della serata tra Jasmin Salvati, Loredana Cannata e Teresanna Pugliese.

X eliminata da L’Isola dei Famosi

Siamo nel pieno svolgimento della sesta puntata de L’Isola dei Famosi, come sempre, in onda su Canale 5 con alla conduzione Veronica Gentili. Tanti i momenti salienti nel corso della serata e uno dei più attesi è il risultato del televoto da casa. Questa settimana a scontrarsi Jasmin Salvati, Loredana Cannata e Teresanna Pugliese. Chi è l’eliminata della sesta puntata?

Si tratta di tre forti personalità: l’influencer Jasmin Salvati, tra le ultime arrivate in Honduras, si è già messa in mostra a causa di alcuni scontri e incomprensioni con alcuni membri del gruppo. Non sono state da meno nemmeno le due veterane de L‘Isola dei Famosi, l’attrice Loredana Cannata, così come l’ex volto di Uomini e Donne Teresanna Pugliese. Entrambe infatti non si sono mai tirate indietro dal discutere e confrontarsi quando necessario.

Ma veniamo al dunque e scopriamo dunque com’è andato questo televoto e chi è stata la prima a salvarsi. Arrivata la busta in studio la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha dato un primo responso, rivelando che Loredana è la prima a poter continuare il suo percorso. Rimaste al ballottaggio Jasmin e Teresanna. Lo scontro ha visto l’eliminazione dal programma di…. Jasmin.

Le percentuali

Per ogni televoto che si rispetti, non mancano anche le percentuali di voto. A L’Isola dei Famosi Teresanna è risultata la più votata con una percentuale di 42,94% di preferenze.

Al suo seguito è arrivata invece Loredana, che ha raccolto per la precisione 38,31% di voti, mentre invece al terzo posto abbiamo Jasmin ha ha racimolato il 18,75%. Con questi numeri dunque sappiamo che X è l’eliminata della sesta puntata de L’Isola dei Famosi.

Ricordiamo però che ancora non lo sa ma è l’eliminata provvisoria al momento. Quindi sarà trasferita nell’Ultima spiaggia dove ad attenderla ci saranno Ahlam El Brinis e Dino Giarrusso. Deciderà di restare o preferirà invece fare ritorno a casa?

Lo scopriremo nel corso della puntata de L’Isola dei Famosi!