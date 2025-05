Lo Spirito dell’Isola ha parlato e ha assegnato un’altra punizione per l’ennesima violazione del regolamento da parte dei naufraghi de L’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi, nuova punizione per i naufraghi, i leader esiliati su Montecristo

Non c’è pace per i naufraghi de L’Isola dei Famosi, che anche nel daytime andato in onda oggi pomeriggio hanno dovuto fare i conti con l’ennesima violazione del regolamento.

Al centro della polemica, come sappiamo, c’è ancora una volta l’accensione del fuoco, avvenuta con modalità non consentite. Dopo la rivelazione di Mirko Frezza, che ha ammesso di aver aiutato il gruppo dei giovani passando un bastone surriscaldato a Nunzio, la produzione ha deciso di intervenire duramente.

Questa volta, però, la punizione non ha esattamente colpito l’interezza dei due gruppi, ma principalmente i rispettivi leader: Omar Fantini per i senatori e Nunzio Stancampiano per i giovani. Inoltre, il fuoco è stato spento ad entrambi i gruppi.

Se per Nunzio il provvedimento era pressoché scontato, vista la sua responsabilità diretta nella violazione, diverso è il discorso per Omar, completamente estraneo ai fatti ma comunque punito in quanto figura di riferimento per il suo gruppo.

Lo Spirito dell’Isola ha comunicato ai due leader la sanzione: dovranno trascorrere i prossimi due giorni sull’isolotto di Montecristo, in solitaria. Una scelta punitiva e simbolica, volta a ribadire l’importanza del rispetto delle regole, anche da parte di chi ha il compito di guidare gli altri.

Lo Spirito dell'#Isola punisce i Senatori per l'infrazione di ieri togliendo loro il fuoco. Per riottenerlo Omar dovrà passare due giorni su Montecristo. pic.twitter.com/NSYI71PDut — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 16, 2025

Anche i Giovani ricevono un comunicato dallo Spirito dell'#Isola.

Nunzio, in quanto leader, viene mandato su Montecristo e il gruppo dovrà sopravvivere su Playa Uva senza il fuoco. pic.twitter.com/UlniqM1OUD — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 16, 2025

In seguito alla comunicazione della sanzione, entrambi i gruppi sono stati invitati a nominare un nuovo leader temporaneo per sostituire Omar e Nunzio. I senatori hanno scelto Paolo Vallesi, mentre tra i giovani la nomina è ricaduta su Spadino.

Il clima sull’isola si fa dunque sempre più teso, con le dinamiche interne che rischiano di essere destabilizzate da provvedimenti sempre più severi. L’incidente potrebbe generare nuovi malumori, rendendo ancora più complessa la sopravvivenza.