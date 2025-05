I naufraghi dell’Isola dei Famosi 2025 hanno iniziato la loro avventura da poco più di una settimana e hanno già infranto un’altra volta il regolamento.

Isola dei Famosi, nuova violazione del regolamento

I naufraghi dell’Isola dei Famosi sono finiti nuovamente al centro di una polemica per aver infranto il regolamento. Nel daytime andato in onda ieri pomeriggio, si è visto che Nunzio e Angelo erano finalmente riusciti ad accendere il fuoco, dopo molti tentativi. In realtà, però, non hanno esattamente agito secondo le regole.

Qualche giorno fa, i giovani avevano già acceso il fuoco usando un accendino, gesto vietato dal regolamento del reality, e per questo la produzione li aveva obbligati a spegnerlo e li aveva puniti in diretta: esclusi dalla prova ricompensa e dalla possibilità di ottenere il fuoco in maniera regolare.

Oggi, però, un nuovo colpo di scena: nel daytime trasmesso all’ora di pranzo, è emersa la verità. A svelarla è stato Mirko Frezza, componente dell’Isola dei Senatori, che ha confessato di aver aiutato i ragazzi passando loro un bastone surriscaldato:

“Adesso ve lo posso dire, ho dato un ciocco… va beh, il fuoco ai ragazzi”, ha ammesso davanti al gruppo. Poi ha aggiunto: “Dato che questa cosa potrà portare un problema al gruppo, io penso che la cosa più corretta è che quando andiamo là, mi votate. Così vi liberate dai pensieri”.

Successivamente, nel consueto “confessionale”, Mirko ha spiegato meglio l’accaduto e le motivazioni che l’hanno spinto a prendere quella decisione: “Non ho dato la brace in se stessa, ho dato un bastone caldo che poi si sarà trasformato in brace. Li ho visti in difficoltà e mi sono preso le mie colpe. Ho fatto una ca***ta e pagherò il dazio, però almeno due giorni sono stati bene sti ragazzi.”

Mirko ha infranto le regole dando il fuoco ai Giovani e chiede di essere votato alla prossima nomination per aver messo in difficoltà il gruppo.#Isola pic.twitter.com/iueQDoxvLE — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 15, 2025

Dopo la confessione di Mirko, anche Alessia Fabiani ha confermato di aver visto tutto, ringraziandolo per aver avuto il coraggio di esporsi e sollevandola così dal peso di dover dire la verità al suo posto. Ora resta da vedere come reagirà la produzione a questa nuova infrazione.