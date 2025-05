Simona Ventura è intervenuta durante la puntata de L’Isola dei Famosi questa sera contro le convinzioni di Mario Adinolfi sulle adozioni per le coppie omosessuali.

Questa sera a L’Isola dei Famosi Simona Ventura è intervenuta con fermezza contro le dichiarazioni di Mario Adinolfi riguardo alle adozioni da parte di coppie omosessuali.

Adinolfi aveva espresso la sua opinione in settimana affermando: “Io non credo che un bambino possa stare con due papà. Io credo che sia vero che chiunque possa accudire un bambino e dargli amore, ma non credo che chiunque possa essere un papà e una mamma“.

Simona Ventura ha risposto condividendo la sua esperienza personale di madre adottiva. Nel 2006, ha preso in affido Caterina, una bambina di un mese e mezzo, e successivamente, nel 2014, l’ha adottata legalmente.

Ventura ha sottolineato di sentirsi sua madre a tutti gli effetti e che Caterina è sua figlia a tutti gli effetti, con gli stessi diritti dei suoi figli biologici, Niccolò e Giacomo.

Durante il suo intervento, l’opinionista ha dichiarato: “Il mestiere di genitore è un mestiere difficilissimo, però devo dire che non è un mestiere che per me ha una genesi biologica. Il mestiere di genitori si combatte, si guadagna sul campo“.

Simona Ventura ha così esordito. Poi ha aggiunto: “Io ho adottato una bambina nel 2006 che adesso è mia figlia. Ha quasi 19 anni, ed è uno dei regali più grandi che ho ricevuto nella mia vita. L’ho cresciuta da sola perché l’ho adottata da single e ti assicuro che è mia figlia e io sono sua madre” .

Ha inoltre evidenziato che i fallimenti possono verificarsi in qualsiasi tipo di famiglia, indipendentemente dalla composizione. Simona ha detto: “Quello che bisogna ricordare è che un bambino ha bisogno d’amore, di cure, di dedizione, di una persona che gli voglia bene, che lo guidi nella sua vita, che siano madre, padre, due madri, due padri, non importa. È l’amore la chiave ed è l’amore che fa sì che un bambino diventi un uomo felice“.

Le parole di Simona Ventura hanno colpito non solo il pubblico, ma anche i naufraghi stessi. In particolare Alessia Fabiani che, come fatto notare da Veronica Gentili, si è commossa.