Nunzio Stancampiano età, altezza e biografia

Iniziamo con il conoscere le prime informazioni circa la biografia del ballerino. Quanti anni ha e qual è il cognome di Nunzio di Amici 21? Il ragazzo si chiama Nunzio Stancampiano.

Conosciamo la sua data di nascita completa di Nunzio che corrisponde al 14 maggio 2003 e ha 22 anni d’età. Dato che non sappiamo giorno e mese non sappiamo dirvi il suo segno zodiacale. Nunzio di Amici dov’è nato? Il danzatore è nato e cresciuto ad Adrano, in provincia di Catania.

Sappiamo quanto è alto Nunzio Stancampiano? Purtroppo, al momento, non possiamo darvi alcuna indicazione precisa per quanto riguarda l’altezza e il peso di Nunzio di Amici.

Vita privata

Non si conosce granché della vita privata e della famiglia di Nunzio Stancampiano di Amici 2021. Dal suo profilo Facebook sembrerebbe avere un fratello di nome Andrea. Novella2000.it però non esiterà a raccontarvi qualcosa in più nel momento in cui scopriremo dell’altro su di lui. È molto legato anche alla mamma e al papà.

Tra le altre cose possiamo dirvi che per diversi anni è stato allievo di Raimondo Todaro. Insegnante che poi l’ha voluto nel talent.

In tanti si sono chiesti se Nunzio abbia o meno una fidanzata. Dopo Amici a Verissimo ha raccontato di aver intrapreso una conoscenza con una ragazza, ma di non poter dire molto e la sua idea era quella di mantenere la cosa riservata. Con il trascorrere delle settimane, durante l’estate 2022, a seguito della rottura tra Cosmary e Alex è balzato il gossip di un flirt tra Nunzio e la ballerina di cui si continua a parlare, sebbene nessuno dei due abbia confermato.

Dato che le curiosità sulla vita privata sono davvero poche, abbiamo modo di poter seguire Nunzio di Amici 21 su Instagram?

Dove seguire Nunzio di Amici 21: Instagram e social

I più curiosi si stanno sicuramente chiedendo se Nunzio Stancampiano ha o meno un profilo su Instagram.

Ovviamente il ballerino ha un account ufficiale molto seguito. Sulla sua pagina sono presenti diverse foto e video. Si passa da momenti di relax e spensieratezza a attimi che lo vedono in pista durante le varie gare di ballo.

Ora che sappiamo dove poter seguire Nunzio su Instagram, vediamo adesso cosa sappiamo della sua carriera e del suo ingresso nel talent.

Oltretutto su Facebook abbiamo trovato anche il suo profilo personale.

Carriera

Non tutti sanno, probabilmente, ma da diversi anni Nunzio Stancampiano (ora ballerino di Amici 21) ha già una carriera avviata nel modo della danza.

Da tempo partecipa a competizioni di ballo latino americano, non solo in Italia ma anche in altri Paesi d’Europa così come l’esperienza ai mondiali.

Pensate che nel 2019 è arrivato in finale ai Campionati Europei.

Amici 21

A settembre 2021 Nunzio Stancampiano è arrivato ad Amici e si è giocato la possibilità di entrare come allievo della scuola. Contro il ballerino, l’altro danzatore di latino Mattia Zenzola che, come ben sappiamo, ha poi avuto la meglio. Raimondo Todaro ha infatti preferito Mattia a lui.

Questione che Nunzio non ha preso benissimo e sui social ha attaccato l’insegnante che, a detta sua, avrebbe dovuto sceglierlo e non avrebbe dovuto aver dubbi tra lui e Mattia.

C’è da dire, però, che Mattia aveva chiesto fosse un giudice esterno a scegliere chi tra i due meritasse di prendere il banco, proprio perché Raimondo Todaro conosceva già Nunzio. Proposta accettata poi dalla produzione.

A febbraio 2022, Mattia è stato costretto a lasciare la scuola a causa di un infortunio e per questo Todaro ha deciso di richiamare Nunzio Stancampiano. Arrivato ad Amici 21 il ballerino si è scusato apertamente con l’insegnante, sottolineando come abbia agito impulsivamente prendendosela con lui.

Nunzio Strancampiano ha però convinto l’insegnante ad assegnargli il posto di Mattia Zenzola, che ha fatto ritorno ad Amici 22.

Nunzio in data 13 febbraio 2022 è diventato ufficialmente un nuovo allievo della scuola di Amici 21. Non sono mancate polemiche su di lui, spesso sollevate dalla docente Alessandra Celentano. Nonostante ciò ha ottenuto la maglia del Serale, continuando, però a non convincere l’insegnante di ballo.

Pensate che dopo il programma ha anche lanciato il primo modello di scarpe, targate Nike, dal nome NS10. Tra i dettagli che balzano all’occhio il color oro e glitter sulla pelle bianca della calzatura. Il costo è di circa 249,90 euro.

Battiti Live

A seguito dell’esperienza ad Amici 21, Nunzio Stancampiano è stato scelto come ballerino nel cast di Battiti Live. Al suo fianco tanti altri ex volti della trasmissione, tra cui anche Cosmary Fasanelli, di cui tanto si è parlato poiché secondo i gossip vicina proprio al danzatore.

Nunzio Stancampiano Isola dei Famosi

I fan di Amici ricordano molto bene Nunzio e nel 2025 non appena è arrivata la notizia del suo arrivo a L’Isola dei Famosi ne sono parsi davvero entusiasti.

Al comando dell’edizione abbiamo visto Veronica Gentili, mentre invece come opinionista Simona Ventura e inviato in Honduras, Pierpaolo Pretelli.

Naufraghi Isola dei Famosi

A L’Isola dei Famosi chi sono tutti i concorrenti? Ecco chi rientra nel cast dei protagonisti:

Alessia Fabiani, Angelo Famao, Antonella Mosetti, Camila Giorgi, Carly Tommasini, Chiara Balistreri, Cristina Plevani, Dino Giarrusso, Ibiza Altea e Leonardo Brum.

Loredana Cannata, Lorenzo Tano, Mario Adinolfi, Mirko Frezza, Nunzio Stancampiano, Omar Fantini, Paolo Vallesi, Patrizia Rossetti, Samuele Bragelli (Spadino) e Teresanna Pugliese.

Il percorso di Nunzio Stancampiano Isola dei Famosi

Nel 2025 dunque Nunzio Stancampiano ha deciso di fare un percorso ben diverso rispetto alla danza. Come se la caverà a L’Isola dei Famosi?

(IN AGGIORNAMENTO)