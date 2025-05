All’ultimo salta l’ingresso di una naufraga ufficiale de L’isola dei Famosi. Che fine ha fatto e cosa è successo? A fare chiarezza ci hanno pensato Veronica Gentili e Pierpaolo Pretelli.

Salta l’ingresso di una naufraga de L’Isola dei Famosi

In prima serata ieri sera ha avuto inizio la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Veronica Gentili durante l’ultimo collegamento dopo le nomination, è non solo riuscita a innescare una prima lite dopo una domanda apparentemente innocua, ma ha anche avuto modo di parlare di Ibiza Altea.

LEGGI ANCHE: L’Isola, Antonella e Alessia litigano in diretta: “Sei pazza, non stai bene”

La modella era assente nel corso della puntata così come Dino Giarrusso. Ma mentre quest’ultimo è infortunato e dunque nei prossimi giorni si aggregherà agli altri compagni, non si può dire lo stesso, a quanto pare, per Ibiza Altea. A quanto pare infatti per quanto sia stata resa ufficiale come concorrente de L’Isola dei Famosi non la vedremo in alcun modo.

A introdurre il discorso, Veronica Gentili che, intorno all’01:46 ha domandato a Pierpaolo Pretelli gli ultimi aggiornamenti dall’Honduras. L’inviato de L’Isola dei Famosi a quel punto ha preso la parola e ha fatto riferimento proprio a Ibiza. In maniera molto generica ha affermato quanto segue:

“A L’Isola avremmo tanto voluto avere Ibiza Altea ma non è successo. Siamo sicuri che con la sua forza, simpatia e bellezza arriverà molto lontano”, ha detto Pretelli.

Alle sue parole si sono aggiunte poi quelle di Veronica Gentili. La conduttrice de L’Isola dei Famosi infatti ha spiegato che Ibiza Altea non sarà una concorrente, per una serie di motivazioni che, però, ha preferito non rendere note evidentemente: “Doveva essere nostra concorrente ma purtroppo non potrà esserlo per una serie di ragioni. Quindi noi le facciamo un grande in bocca al lupo per tutto”.

Non sappiamo se possa o meno dipendere da questo, ma è molto probabile che la sua partecipazione al reality Too Hot to Handle in contemporanea con L’Isola dei Famosi possa avere così compromesso l’ingresso di Ibiza Altea nel programma di Canale 5. Tant’è che si diceva per l’appunto che Netflix abbia spostato la sua trasmissione proprio per questo motivo e non accavallarsi con la partecipazione di Ibiza a L’Isola. Ma evidentemente qualcosa sembra essere andato storto.

Vedremo se il programma o la stessa Ibiza Altea chiariranno quanto accaduto con la sua mancata presenza a L’Isola dei Famosi.