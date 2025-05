Chiamata a fare la sua nomination, a L’Isola dei Famosi Teresanna Pugliese non si è risparmiata contro Leonardo Brum: “Rutta,…

Teresanna Pugliese contro Leonardo Brum

Nomination piccate a L’Isola dei Famosi. E siamo solo alla seconda settimana di permanenza in Honduras. Ieri oltre a Loredana Cannata, un’altra naufraga che non si è risparmiata quando le è stato chiesto di fare un nome del proprio compagno d’avventura è Teresanna Pugliese.

Divisi in due gruppi, l’ex volto di Uomini e Donne ha potuto condannare al televoto un componente del suo gruppo dei “Giovani”, così denominato. Teresanna Pugliese quando ha avuto la possibilità non si è tirata di certo indietro e ha subito puntato il dito contro Leonardo Brum:

“Come vedi ci ho visto lungo per quanto riguarda le mie sensazioni. Il suo atteggiamento continua a non piacermi sempre di più. Oltre al fatto che è uno stratega, ma poi neanche tanto bravo, è scorretto. Stamattina ha avuto un momento delirante che voleva confrontarsi con Spadino o Nunzio. Ed è stato anche molto violento. Oltre a fare rut*i e altre cose che io non condivido”.

Teresanna Pugliese ha spiegato che per quanto si viva allo stato brado, è pur vero che bisogna portare comunque rispetto perché ci si ritrova in una comunità a condividere un’esperienza.

A quel punto Veronica Gentili ha fatto una battuta: “Diteglielo che il fatto che stiate vivendo in una spiaggia non siete degli energumeni. Puoi dirglielo anche da parte mia se vuoi”.

Alla battuta della conduttrice de L’Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese ha spiegato che Leonardo a quanto pare si offende facilmente. “E pure tu ti offendi facilmente se lui rut*a”, ha replicato la padrona di casa senza mezzi termini.

“Non dico anche il resto, perché non è solo quello”, ha concluso Teresanna Pugliese, facendo intendere che ci sarebbero degli altri comportamenti e modi di fare del modello brasiliano che lascerebbero a desiderare. Probabilmente quindi la naufraga farà tesoro del consiglio dato dalla Gentili e ne parlerà con il diretto interessato in settimana. Vedremo cosa ne uscirà fuori da questo confronto.