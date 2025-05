Che ascolti ha registrato la seconda puntata del 13 maggio 2025 de L’Isola dei Famosi? Ecco i dati alla mano.

Gli ascolti de L’Isola dei Famosi

Eccezionalmente di lunedì (domani mercoledì 14 maggio ci sarà la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna) su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata de L’Isola dei Famosi. Quanti ascolti ha fatto l’appuntamento del 12 maggio?

Rotto il ghiaccio per la puntata d’esordio, Veronica Gentili si è calata perfettamente nella parte di conduttrice de L’Isola dei Famosi e ha strigliato i concorrenti quando necessario, invitati a riflettere sulle loro decisioni di proseguire o meno nel gioco. E le dinamiche non sono certamente mancate tra dissapori e liti varie. Insomma tutti gli ingredienti per una serata da popcorn.

Quali sono stati dunque gli ascolti della seconda puntata de L’Isola dei Famosi? Come riportato da Davide Maggio, il reality show condotto da Veronica Gentili ha ottenuto il 17,5% di share conquistando 2.049.000 spettatori. Numeri in calo rispetto al debutto di mercoledì scorso. In quell’occasione infatti il programma di Canale 5 aveva ottenuto il 18,9% di share e raccolto davanti allo schermo precisamente 2.039.000 telespettori.

LEGGI ANCHE: Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli litigano a distanza per i regali dei fan

Quindi ha guadagnato qualcosa in più in spettatori sicuramente, ma lo share è calato anziché risollevarsi. Su Rai 1 invece la puntata di Gerri ha interessato 3.220.000 spettatori pari al 19% di share, diventando così leader della serata.

L’Isola dei Famosi però può ancora crescere e la prossima puntata di mercoledì prossimo sarà certamente più indicativa per dirci come potranno andare le cose da qui alla fine. Di sicuro ci sono margini di miglioramento.

La professionalità di Veronica Gentili, così come la puntualità nei commenti di Simona Ventura e la freschezza di Pierpaolo Pretelli saranno elementi utili per dare uno scossone e svolta alla trasmissione. E non sono da meno i vari spunti di dibattito che creano alcuni naufraghi sia in Honduras che sui social, da quello che abbiamo potuto constatare in queste prime due puntate de L’Isola dei Famosi.