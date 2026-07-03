Prove di sopravvivenza, nomination, notti sulla spiaggia e cocchi di riso. Ma dietro la vita da naufraghi dell’Isola dei Famosi 2026 – la nuova edizione condotta da Selvaggia Lucarelli con Alvin – c’è un aspetto che da sempre incuriosisce il pubblico quanto le dinamiche del gioco: quanto guadagnano davvero i concorrenti?

La risposta, emersa da indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, rivela un meccanismo diverso da quello che ci si potrebbe aspettare.

Isola dei Famosi 2026, niente compenso fisso: si paga a puntata

La novità più rilevante riguarda la struttura stessa del pagamento. A differenza di quanto avveniva nelle edizioni precedenti, i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2026 non riceverebbero un compenso settimanale fisso, ma un pagamento legato ai giorni di registrazione di ciascuna puntata.

In linea generale, ogni ciclo produttivo durerebbe circa tre giorni, mentre la realizzazione della prima e dell’ultima puntata richiederebbe un giorno aggiuntivo. Il cachet, quindi, si calcola in funzione del numero di giornate di produzione a cui il concorrente partecipa – non della settimana di permanenza sull’isola.

Cifre personalizzate: la notorietà fa la differenza

Gli importi non sarebbero uguali per tutti. I compensi verrebbero definiti sulla base della notorietà del personaggio e della trattativa condotta dai rispettivi agenti con la produzione Banijay. Non esistono cifre ufficiali, ma secondo le indiscrezioni i concorrenti meno conosciuti potrebbero percepire circa mille euro per puntata, mentre i volti più popolari potrebbero arrivare a cifre sensibilmente superiori.

C’è poi un meccanismo incentivante: il valore del cachet potrebbe aumentare nel corso dell’avventura, così da spingere i partecipanti a resistere il più a lungo possibile. Più si resta, più si guadagna: un sistema che allinea perfettamente gli interessi economici dei concorrenti con quelli narrativi del programma.

Il cast e il calendario dell’Isola 2026

La nuova stagione procede con un ritmo serrato: le puntate si susseguono ogni tre giorni circa e il programma prevede undici appuntamenti complessivi, distribuiti tra metà giugno e metà luglio 2026.

Il cast è volutamente eterogeneo: volti della televisione, influencer, ex concorrenti di altri reality, modelle e personaggi già noti al grande pubblico. Tra i naufraghi figurano Alex Caniggia, Anna Lou Castoldi, Denny Mendez, Eva Grimaldi, Francesco Chiofalo, Luca Onestini, Patrick Ray Pugliese, Pierpaolo Pretelli, Raffaella Fico, Serena Enardu e Zeudi Di Palma, affiancati da altri protagonisti provenienti da mondi diversi dello spettacolo e dei social.

Un cast che, come da tradizione, promette dinamiche accese – dentro e fuori dal gioco. Con la consapevolezza, questa volta, che ogni puntata in più vale letteralmente qualcosa in più in busta paga.