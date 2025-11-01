Durante la registrazione di Belve, Iva Zanicchi è caduta nello studio Rai. La notizia è stata diffusa da Davide Maggio, ma poco dopo è arrivata la notizia che ha rassicurato tutti: “Pare stia bene…”.

Belve, Iva Zanicchi cade durante la registrazione

Negli studi Rai durante la registrazione di Belve, il talk di successo condotto da Francesca Fagnani su Rai 2, si è verificato un episodio che non è sfuggito. Tra gli ospiti della puntata in questione anche l’amatissima Iva Zanicchi.

Secondo quanto riportato dal giornalista Davide Maggio, la cantante sarebbe caduta durante la registrazione dell’intervista, scatenando un’ondata di preoccupazione tra i presenti. Lo stesso Davide Maggio ha diffuso la notizia attraverso un post pubblicato su X (ex Twitter), scrivendo: “Iva Zanicchi è caduta nello studio di Belve durante la registrazione della puntata.”

Il messaggio ha fatto rapidamente il giro del web, generando centinaia di commenti da parte dei fan dell’Aquila di Ligonchio, giustamente preoccupati per le sue condizioni di salute. Fortunatamente, poche ore dopo, lo stesso giornalista ha rassicurato tutti, aggiungendo: “Pare stia bene…”

Nonostante lo spavento iniziale, Iva Zanicchi non avrebbe riportato alcuna conseguenza e avrebbe continuato la registrazione dell’intervista con molta tranquillità, dimostrando la sua solita professionalità. Le cause della caduta non sono ancora note, ma sembra che si sia trattato solo di un piccolo incidente di percorso.

La puntata di Belve che la vede protagonista andrà regolarmente in onda martedì sera su Rai 2, e promette momenti imperdibili. Come sempre, Francesca Fagnani non risparmierà domande pungenti e curiosità, con Iva pronta a rispondere con la sua solita simpatia e spontaneità, che la caratterizza.

Dopo lo spavento, resta solo la curiosità di scoprire cosa racconterà Iva Zanicchi durante la chiacchierata nella prossima puntata di Belve su Rai 2.

