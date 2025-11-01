Elisa True Crime debutterà con un ruolo inedito a Belve accanto a Francesca Fagnani. Nel talk di Rai 2 attese anche due amatissime cantanti.

Belve, arriva Elisa True Crime e due cantanti

Aria di novità nello studio di Belve, il celebre talk show di Francesca Fagnani su Rai 2. Secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia, Elisa True Crime, la youtuber più popolare d’Italia nel mondo della cronaca nera, sarebbe pronta a sbarcare nella trasmissione con un ruolo speciale.

A quanto pare, la creatrice del canale da milioni di visualizzazioni prenderà parte allo speciale di Belve dedicato ai casi di cronaca, in qualità di commentatrice.

Come anticipato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter:

“Lo speciale di Belve avrà un nuovo volto a bordo campo in qualità di commentatore. In queste ore trattative in corso con Elisa True Crime, che prenderà il posto di Stefano Nazzi. La youtuber più celebre d’Italia è la prima scelta per questo cambio voluto proprio dalla conduttrice Francesca Fagnani”.

Un cambiamento importante per un format come Belve che, lo scorso giugno, aveva già conquistato il pubblico con un esperimento dedicato alla cronaca nera, seguito da 1,57 milioni di telespettatori e un 12,4% di share.

Ma le sorprese non finiscono qui: sempre secondo L’Espresso, tra le prossime ospiti che si siederanno sullo sgabello di Francesca Fagnani ci saranno due icone della musica italiana. La prima è l’amatissima Iva Zanicchi, di cui già si sapeva come rivelato anche da Davide Maggio. Mentre la seconda è Sabrina Salerno, simbolo degli anni Ottanta e voce di brani diventati cult.

Il settimanale ha scritto nel dettaglio: “Anche Sabrina Salerno sarebbe pronta a raccontarsi senza filtri: icona pop degli anni Ottanta, cantante, showgirl e oggi volto maturo che ha imparato a ribaltare i cliché che l’hanno inseguita per anni”.

La nuova stagione di Belve promette quindi grandi interviste, nuovi acquisti (come Maria De Filippi ed Elisa True Crime in un ruolo inedito) e momenti imperdibili, confermandosi uno dei programmi più discussi e seguiti della Rai.