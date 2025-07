Ha vinto il torneo sull’erba battendo Carlos Alcaraz con il titolo più importante della carriera. Il trionfo gli ha fruttato parecchi soldi con Wimbledon che si conferma lo Slam più ricco. Quanto ha guadagnato Jannik Sinner con la vittoria di Wimbledon 2025? Scopriamolo insieme!

Jannik Sinner quanto ha guadagnato a Wimbledon 2025

È tutto vero! Jannik Sinner ha vinto Wimbledon 2025, battendo in finale Carlos Alcaraz in quattro set e conquistando così il suo primo titolo ai Championships. Con questo trionfo, il tennista azzurro ha allungato il suo vantaggio in vetta al ranking ATP, confermandosi come numero uno al mondo. La vittoria arriva dopo una stagione già storica, in cui Sinner aveva già messo in bacheca gli Australian Open e aveva raggiunto la finale al Roland Garros.

Ma quanto ha guadagnato Jannik Sinner con la vittoria di Wimbledon 2025? Come si legge su AdnKronos con il nuovo montepremi, aumentato del 7% rispetto al 2024, il torneo ha raggiunto i 53,5 milioni di sterline (circa 63 milioni di euro) complessivi. Ai vincitori dei singolari, maschile e femminile, è andata la cifra record di 3.517.900 Euro ciascuno.

Dunque se vi state chiedendo quanto ha guadagnato Jannik Sinner con la vittoria di Wimbledon 2025 la risposta è 3.517.900 Euro.

Già con l’accesso alla finale, Sinner si era assicurato 1.782.400 Euro, ma con il trionfo ha portato a casa l’intera cifra destinata al campione del torneo.

Ecco nel dettaglio come funziona: se ci si ferma al primo turno il guadagno è di 77.400 Euro. Mentre invece se si raggiunge il secondo turno si arriva a 116.000 euro e al terzo 178.000 Euro. Con l’arrivo agli ottavi la cifra che ci si mette in tasca è pari a 281.400 Euro. Ai quarti si sale a 469.000 Euro. Ancor più alto è il bottino in semifinale 908.800 Euro. Arrivare in finale invece ha un guadagno di 1.782.400 Euro. Come dicevamo, invece, con la vittoria ci si porta a casa ben 3.517.900 Euro.

E proprio quest’ultima cifra risponde alla domanda su quanto ha guadagnato Jannik Sinner con la vittoria di Wimbledon 2025.