Da grande fan di Jannik Sinner, Marco Mengoni non ha proprio potuto perdersi la finale di tennis tenutasi ieri a Wimbledon con la vittoria del tennista altoatesino per 3 set a 1 contro il ‘rivale’ Carlos Alcaraz. La reazione del cantante alla vittoria dell’atleta azzurro.

La reazione di Marco Mengoni alla vittoria di Sinner

Forse non tutti lo sanno, anche se è cosa abbastanza nota, ma Marco Mengoni è un grande fan di Jannik Sinner. Ieri il cantante prima di salire sul palco di San Siro non poteva certo perdersi la finale del torneo di Wimbledon, che ha visto scontrarsi il numero 1 al mondo altoatesino e lo spagnolo Carlos Alcaraz (numero 2 nella classifica ATP).

Per tale ragione Marco Mengoni ha seguito l’intera gara e fatto il suo tifo per Jannik Sinner, con la speranza di vederlo trionfare. Una partita piuttosto sentita che dopo ben 4 set ha visto l’italiano portare a casa l’ambito trofeo. Il cantante non appena è finito il match è rimasto impietrito davanti alla TV:

“Sono rimasto un po’ così, non me l’aspettavo”, ha detto ridacchiando. Poi Marco Mengoni ha aggiunto ancora nelle poche parole pronunciate e mostrate dal video: “Non posso piangere prima del concerto, te lo dico… Sinner”.

"Non posso piange' prima del concerto"

Fantastica rezione di Marco Mengoni alla vittoria di Jannik Sinner #MarcoNegliStadi2025 pic.twitter.com/LdZwzxixP5 — Bazinga! (@StayMengons) July 13, 2025

Una reazione che è stata ripresa dal vivo e condivisa prontamente sui social. Marco Mengoni a dire il vero non è la primissima volta che pubblica sui suoi profili contenuti di questo tipo e manifesta la sua grande passione per il tennis, così come fatto anche per le gare che hanno visto protagonista Jasmine Paolini.

Ovviamente il video in questione che vi abbiamo riportato ha fatto il giro del web. In pochi istanti è stato ripreso da tanti fan e utenti che si sono sentiti pienamente rappresentati dalla reazione di Marco Mengoni. È proprio uno di noi!