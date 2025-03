È tempo di semifinale! Su Canale 5 stasera andrà in onda la penultima puntata del Grande Fratello. Andiamo a vedere tutte le anticipazioni del GF e cosa succederà nell’appuntamento odierno del 24 marzo.

Grande Fratello anticipazioni 24 marzo

Arrivano tutte le anticipazioni per la puntata di questa sera del Grande Fratello.

La scorsa settimana ci sono stati momenti di tensione tra Helena e Javier. Quest’ultimo infatti si era detto convinto della complicità riesplosa tra Lorenzo e la modella. Ciò ha suscitato fastidio in lui e dunque delle discussioni con la Prestes. Liti che a più riprese si sono verificate nel corso della settimana, anche se poi hanno chiarito.

Al centro della scena anche Zeudi che in settimana ha avuto delle discussioni con Chiara e Shaila, le quali si sono sfogate in separata sede contro di lei. Ma se con la prima l’ex Miss Italia ha chiarito, con la ballerina il distacco è ancora notevole. Così come con Shaila anche con Lorenzo ci sono delle divergenze importanti e stasera ne sapremo di più. Battibecco persino con Giglio, ma questo è fortunatamente andato a buon fine dopo un chiacchierata pacifica.

Mentre con gli Shailenzo sembra essere scontro aperto, Zeudi ha ritrovato un po’ di pace con Helena. Un riavvicinamento che sembra aver provocato delle reazioni in Casa.

News ultim’ora concorrenti e anticipazioni Grande Fratello

Per quanto riguarda news e ultim’ora su Grande Fratello che cosa sappiamo?

Faccia a faccia di fuoco, tra Lorenzo e Shaila sembra tornato il sereno, ma i dubbi sul loro rapporto sembrano persistere. Anche in Casa gli inquilini rimasti si sono divisi sulla faccenda e stasera se ne parlerà dato che qualche critica non è mancata.

Infine non mancheranno difficili nomination, oltre a scoprire il risultato del televoto!

Le anticipazioni Grande Fratello e percentuali dei sondaggi

Passiamo alle percentuali dei sondaggi di questa settimana. Novella2000 vi ha posto il quesito, chiedendo a voi lettori di scegliere chi salvare dal televoto che vede scontrarsi Chiara, Helena e Giglio.

Ebbene secondo quanto avete votato a salvarsi sarà certamente Chiara con il 55% dei voti, seguita da Helena con il 37% delle preferenze e a chiudere Giglio con l’8% appena.

Se tutto ciò dovesse essere confermato questa sera con il televoto ufficiale, dunque, Giglio lascerà la Casa.

Grande Fratello a che ora va in onda stasera

Questa sera a che ora va in onda il Grande Fratello? La trasmissione viene trasmessa alle 21:30 circa.

Come sempre Alfonso Signorini ci darà tutte le anticipazioni del GF, che ci spiegheranno bene o male quale piega prenderà la puntata.

Anticipazioni Grande Fratello dove e quando va in onda

Quando va in onda e dove? Il Grande Fratello per quest’ultimo rush finale va in onda solo al lunedì con l’appuntamento del 24 e del 31 marzo, data della finale! L’orario previsto è quello delle 21:30 circa.

Nel corso della settimana, invece, ci sono diversi daytime del GF. Su Canale 5 gli orari sono i seguenti 13:40 (dal lunedì al sabato) e alle 16:30 (dal lunedì al venerdì). Mentre su Italia 1 alle 12:15, alle 13:00 e alle 18:15.

Si parla di Grande Fratello anche a Mattino 5 (con le varie anticipazioni) e a Pomeriggio 5 dove si commentano a caldo le varie dinamiche prima della puntata e ciò che vedremo durante la diretta in prime time.

Poi tutti i giorni dalle 19:10 su La5 imperdibile l’appuntamento con Rebecca Staffelli e il suo GF Daily.

Ricordate che la diretta del reality show è possibile guardarla h24 su Mediaset Extra, Mediaset Infinity oppure sul sito ufficiale del Grande Fratello.

Chi sono il conduttore e gli opinionisti del GF

Se vi state per caso chiedendo chi è il conduttore del Grande Fratello è Alfonso Signorini. Mentre se la vostra curiosità è proiettata sulle opinioniste, possiamo dirvi che ci sonoCesara Buonamici e Beatrice Luzzi.

Il ruolo di inviata social è ricoperto invece da Rebecca Staffelli.

I concorrenti del GF chi sono

Ecco chi sono infine tutti i concorrenti di questa edizione del Grande Fratello.

Dall’elenco degli uomini della Casa più spiata d’Italia ricordiamo la presenza di: Alfonso D’Apice (ELIMINATO), Bernardo Cherubini (ELIMINATO), Clayton Norcross (ELIMINATO), Emanuele Fiori (ELIMINATO), Enzo Paolo Turchi (RITIRATO), Federico Chimirri (ELIMINATO), Iago Garcia (ELIMINATO)

E: Javier Martinez, Lino Giuliano (SQUALIFICATO), Lorenzo Spolverato, Luca Calvani (ELIMINATO), Luca Giglioli, Maxime Mbanda (ELIMINATO), Mattia Fumagalli (ELIMINATO), Michael Castorino (ELIMINATO), Stefano Tediosi (ELIMINATO) e Tommaso Franchi (ELIMINATO).

Mentre per quanto riguarda il cast femminile abbiamo invece: Amanda Lecciso (ELIMINATA), Chiara Cainelli, Clarissa Burt (ELIMINATA), Eleonora Cecere (RITIRATA). Poi aggiungiamo: Eva Grimaldi (ELIMINATA), Federica Petagna (ELIMINATA), Helena Prestes, Ilaria Clemente (RITIRATA), Ilaria Galassi (RITIRATA)

Infine ricordiamo anche la presenza di: Jessica Morlacchi, Maria Teresa Ruta (ELIMINATA), Maria Monsè (ELIMINATA), Maria Vittoria Minghetti, Pamela Petrarolo (RITIRATA), Perla Maria Paravia (ELIMINATA), Shaila Gatta, Stefania Orlando (ELIMINATA), Yulia Naomi Bruschi (RITIRATA) e Zeudi Di Palma.