Nel nuovo video social il tatuaggio dell’infinito dedicato a Ben Affleck è scomparso: un indizio che alimenta le voci sulla rottura definitiva

Il tatuaggio sparito: il dettaglio che fa discutere

Jennifer Lopez ha mostrato sui social un nuovo video in cui la sua pelle appare completamente priva del tatuaggio dedicato a Ben Affleck. Il disegno, un simbolo dell’infinito con la parola “Commitment”, era stato inciso nel 2023 per celebrare l’amore ritrovato. Ora non ne resta alcuna traccia.

Un gesto che pesa come una conferma

La rimozione arriva dopo mesi di indiscrezioni su una crisi sempre più evidente. I fan ricordano che, durante un evento pubblico, il tatuaggio appariva già molto sbiadito, come se fosse passato sotto laser. All’epoca il dettaglio era stato minimizzato, ma oggi sembra parte di un percorso già avviato.

Le ipotesi sulla nuova scelta di Jennifer

Secondo fonti vicine alla cantante, Jennifer avrebbe iniziato a modificare o coprire il tatuaggio già la scorsa estate, forse sostituendolo con un piccolo colibrì, simbolo di rinascita. Anche se lei non ha mai rilasciato dichiarazioni, la scomparsa definitiva del disegno è un indizio che molti leggono come la conferma della fine dei Bennifer.