Jerry Calà celebra 55 anni di carriera e la ripercorre svelando il rapporto con le attrici che ha incontrato sul set. Più di mezzo secolo passato tra piccolo e grande schermo. Soprattutto al cinema, il suo nome è spesso stato accostato a quello di artiste di primo livello del nostro Paese: da Virna Lisi a Stefania Sandrelli, da Isabella Ferrari ad Alba Parietti, solo per citarne alcune.

«Senza nulla togliere alle altre, credo che il più grande incontro della mia carriera sia stato quello con Stefania Sandrelli. La prima volta che l’ho vista ero emozionatissimo», ha confidato Jerry Calà nell’intervista.

Jerry Calà e Mara Venier

Senza dimenticare Mara Venier, con la quale il sodalizio artistico si è intrecciato a quello sentimentale, dando vita a una delle coppie più chiacchierate e invidiate del periodo. «Ho conosciuto Mara Venier sul set di Vado a vivere da solo. Da lì è nato un amore importante che ricordo ancora con molto piacere», ha raccontato Jerry Calà.

Nell’intervista di Alessia Ferri, sul numero di Novella 2000 dall’otto luglio in edicola, c’è anche il tempo per fare una riflessione profonda sui film di ieri e quelli di oggi.

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