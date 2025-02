Nella puntata del Grande Fratello di stasera abbiamo scoperto chi è il primo finalista, mediante il televoto flash. Scopriamo insieme le percentuali di voto.

Lorenzo è il primo finalista del Grande Fratello

Stasera abbiamo ricevuto la notizia che il televoto è stato annullato e al Grande Fratello abbiamo visto l’addio di Pamela Petrarolo. La concorrente si è ritirata per motivi personali. Dunque si è passati alle varie dinamiche della Casa… e non solo!

Questo perché stasera al Grande Fratello è stato introdotto il primo finalista. È stata introdotta una catena di scelte da parte delle donne, che hanno dovuto scegliere dunque gli uomini che sarebbero andati al televoto. Ecco le varie decisioni:

Helena ha votato Javier .

ha votato . Shaila ha votato Lorenzo .

ha votato . Mariavittoria ha votato Tommaso .

ha votato . Chiara ha votato Alfonso .

ha votato . Amanda ha votato Javier .

ha votato . Zeudi ha votato Alfonso .

ha votato . Stefania ha votato Javier .

ha votato . Jessica ha votato Giglio.

Quindi per le donne il più votato è stato Javier. Successivamente si è passati agli uomini del Grande Fratello, che hanno dovuto affrontare una catena. A partire proprio Javier: Javier ha scelto Alfonso, Alfonso ha scelto Lorenzo, poi Lorenzo ha scelto Giglio.

Quindi al televoto per la finale del Grande Fratello abbiamo Alfonso, Giglio, Javier e Lorenzo. Il responso lo abbiamo scoperto una volta che i concorrenti sono arrivati in studio. A rinunciare per primo a questo privilegio è stato Alfonso, seguito da Giglio. Restano Javier e Lorenzo. Il primo finalista è Lorenzo. Ma c’è stato un errore, dato che era stato citato prima Javier:

“Voglio precisare cosa è successo. Qui c’erano i nomi dei primi esclusi, che la regia mi inquadrerà bene. Io non sapevo chi sarebbe arrivato in finale. L’accordo era che la regia avrebbe inquadrato il finalista. È stato inquadrato Javier e pensavo fosse lui, invece è Lorenzo”, ha detto Alfonso Signorini.

Quindi il finalista è Lorenzo!

Le percentuali del GF

Adesso che sappiamo chi è stato nominato come primo preferito. Andiamo a vedere insieme quali sono tutte le percentuali del televoto di stasera. Chi è che è riuscito a ottenere più voti e chi, come meno votato, ha dovuto lasciare la Casa del Grande Fratello?

Questa nomination è stata vinta da Lorenzo con il 45% di preferenze. Alle sue spalle poi abbiamo Javier che ha raccolto il 42% di preferenze. In seguito contiamo la presenza di Alfonso con l’8%. Concludiamo con Giglio, che ha ottenuto il 3%.

Così Lorenzo è il primo finalista del Grande Fratello.

Tutti i concorrenti del Grande Fratello

Vediamo insieme chi sono tutti i concorrenti rimasti in gioco (e non) nella Casa del Grande Fratello.

Partiamo dal cast maschile dei partecipanti: Alfonso D’Apice, Bernardo Cherubini(ELIMINATO),Clayton Norcross (ELIMINATO), Emanuele Fiori (ELIMINATO), Enzo Paolo Turchi (RITIRATO), Federico Chimirri, Iago Garcia, Javier Martinez, Lino Giuliano (SQUALIFICATO). Nella lunga lista dei protagonisti abbiamo ancora i seguenti: Lorenzo Spolverato, Luca Calvani (ELIMINATO), Luca Giglioli, Maxime Mbanda, Mattia Fumagalli, Michael Castorino (ELIMINATO), Stefano Tediosi (ELIMINATO) e Tommaso Franchi.

Per quel che riguarda le donne, invece: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Clarissa Burt (ELIMINATA), Eleonora Cecere (RITIRATA), Eva Grimaldi (ELIMINATA), Federica Petagna(ELIMINATA), Helena Prestes, Ilaria Clemente (RITIRATA), Ilaria Galassi (RITIRATA), Jessica Morlacchi, Maria Teresa Ruta, Maria Monsè(ELIMINATA),Maria Vittoria Minghetti, Pamela Petrarolo (RITIRATA), Perla Maria Paravia (ELIMINATA), Shaila Gatta, Stefania Orlando, Yulia Naomi Bruschi (RITIRATA) e Zeudi Di Palma.