Nel corso di una recente intervista, Jessica Morlacchi ha rivelato quali ex gieffini sente ancora dopo la fine del Grande Fratello. Ecco cosa ha dichiarato la vincitrice del reality show di Canale 5.

La rivelazione di Jessica Morlacchi

Sono trascorsi alcuni mesi da quando Jessica Morlacchi ha vinto il Grande Fratello. Col passare delle settimane la cantante è tornata alla sua vita di sempre e ha ripreso a concentrarsi sulla sua carriera. Solo nelle ultime ore però l’ex gieffina è tornata al centro dell’attenzione per via di un’intervista rilasciata al settimanale Mio. Nel corso della chiacchierata così Jessica ha fatto una confessione inaspettata, rivelando che quasi tutti i suoi ex compagni d’avventura sono spariti. Due invece le persone con cui la Morlacchi è rimasta in contatto: Maria Vittoria Minghetti e, a sorpresa, Helena Prestes. Ecco le sue dichiarazioni in merito, riportate da Biccy:

“Se i legami che ho stretto dentro la casa proseguono anche fuori? Diciamo che è un programma tv e lì dentro si può pensare a un rapporto che duri una vita, ma le amicizie vanno coltivate. Quando finisce una trasmissione poi ognuno torna alla sua vita e io non rincorro nessuno. Ci sono persone che sento spesso. Chi? Maria Vittoria ed Helena. I social aiutano a rimanere in contatto. Non serve molto, a volte basta anche solo un cuore mandato in direct. Altri invece mai più sentiti”.

Ma non è finita qui. Come in molti ricorderanno, all’interno della casa del Grande Fratello era nata un’amicizia speciale tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani. I due tuttavia dopo la fine del reality show, come fa sapere la cantante, non si sono mai più visti e sentiti:

“Lui è probabilmente la mia più grossa delusione. Tra noi c’era una bella sintonia e credevo di aver costruito un bel legame. Invece quando siamo usciti non l’ho più visto o sentito”.