1 I capelli di Jessica Selassié vanno a fuoco

In queste ultime ore Jessica Selassié ha rischiato di farsi male davvero quando, all’improvviso, i suoi capelli hanno preso fuoco. Nel video qui sotto, infatti, la vediamo mentre si avvicina al tavola da pranzo con il piatto in mano per prendersi da mangiare. Probabilmente ha avvicinato la testa troppo vicino a una candela e c’è stata un’evidente fiammata. Forse dovuta anche alla fascia che portava in testa. Fatto sta che Barù ha emesso un verso molto sorpreso e la Princess si è spenta il fuoco da sola con una mano.

Sinceramente mi dispiace un sacco per Jessica, proprio da un punto di vista umano. Soprattutto perché mi sembra che nessuno si sia accertato che lei stesse bene#gfvip6#gfvip https://t.co/2B0pdXYpx6 — Il mare stanca (@ilmarestanca) January 18, 2022

Alla fine di quel momento, quando ha accertato di stare bene, è tornata a tavolo per prendersi finalmente il cibo. Nel mentre la sorella Lucrezia le ha detto più volte di andare da lei per controllare se stesse davvero bene. I commenti del web sono stati molti, per la maggior parte è stato espresso il dispiacere per quanto accaduto: “Sinceramente mi dispiace un sacco per Jessica, proprio da un punto di vista umano. Soprattutto perché mi sembra che nessuno si sia accertato che lei stesse bene“.

L’affetto per Jessica Selassié potrebbe anche derivare da ciò che è accaduto negli ultimi giorni. Oltre a essersi scontrata con Sophie, la madre di quest’ultima è apparsa accusandola di non essere una buona amica. La Principessa è scoppiata in lacrime sia durante sia dopo la puntata. In quest’ultimo caso a rincuorarla ci ha pensato Giacomo Urtis:

Mi hanno fatto passare da str***a, sono una persona con dei valori e sinceramente ci rimango male. La frase sulla dignità e l’orgoglio lo penso, ma non per Sophie, ma in generale: non possono lasciarsi ed infamarsi e poi fare Mimì e Cocò. Sua madre mi ha fatto passare per la str***a che ci prova col fidanzato della figlia, anche no. Erano loro a chiamarmi sempre e tirarmi in ballo, mi sono presa spazi che mi hanno dato loro. Mi dispiace passare per quella che non sono, perché non sono una str***a né una che ci prova con i fidanzati delle amiche.

Continua…