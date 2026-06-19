La pop star mondiale Shakira è tornata al centro del gossip mondiale: la cantante colombiana è stata infatti paparazzata a Los Angeles accanto all’attore Manuel Garcia-Rulfo. Nuovo amore? Ecco quello che sappiamo.

Shakira ha un nuovo amore: la cantante paparazzata con l’attore Manuel Garcia-Rulfo

Shakira sarebbe nuovamente innamorata. Dopo la burrascosa fine della relazione con Gerard Piquet, ecco che la cantante colombiana è stata paparazzata a Los Angels accanto all’attore Manuel Garcia-Rulfo. Gli scatti sono stati diffusi dal profilo DeuxMoi e mostrano la popstar e l’attore uscire insieme dal Sunset Towel Hotel, sorridere e conversare in attesa dell’auto. Foto che, ovviamente, hanno subito fatto il giro del web scatenando i commenti dei fan, che sognano un nuovo amore per la cantante dopo le delusioni passate. Al momento si tratta solo di un indiscrezione, in quanto i due non sono stati visti in atteggiamenti intimi, né tantomeno hanno rilasciato dichiarazioni in tal proposito. Riordiamo che Shakira attualmente è impegnata nel suo tour mondiale “Las Mujeras Ya No Lloran World Tour”, con due date proprio a Los Angeles e, qualche giorno fa, aveva categoricamente escluso a People nuove relazioni sentimentali all’orizzonte, dichiarando di essere focalizzata solo sulla crescita dei due figli, Milan e Sasha.

Shakira ha un nuovo amore: chi è l’attore Manuel Garcia-Rulfo

Rimanendo in attesa di conferme o smentite circa il presunto nuovo flirt di Shakira, andiamo a capire insieme chi è il presunto nuovo fidanzato della cantante colombiana, ovvero Manuel Garcia-Rulfo. Classe 1981, è un attore messicano che abbiamo visto recitare sia in alcune serie televisive sia in diversi film. Ha interpretato ad esempio i panni del vampiro Narciso Menendez nella serie “Dal tramonta all’alba – La serie“, poi lo abbiamo visto accanto a Jennifer Aniston nel film “Cake”, in “Jurassic World – La Rinascita” e nel film western “I Magnifici 7.” Ma soprattutto ha prestato il volto all’avvocato difensore Mickey Haller nella serie Tv Netflix “Avvocato di difesa.”

Shakira volta pagina dopo Piquet e Laviscount?

Dopo la discussa fine della relazione con Gerard Piquet, storia durata circa 12 anni, Shakira è finita diverse volte al centro del gossip per presunti nuovi flirt. Si era infatti parlato in passato di un avvicinamento tra la popstar colombiana e il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton e di un flirt con l’attore inglese Lucien Laviscount, noto per il suo ruolo nella serie di successo “Emily in Paris”. La loro frequentazione però non è mai stata ufficializzata. Adesso, nonostante appunto le dichiarazioni della cantante colombiana sul fatto che al momento non è alla ricerca di una nuova relazione, il gossip su lei e l’attore Manuel Garcia-Rulfo è esploso. Non resta che attendere e capire cosa c’è di vero!