Katia Ricciarelli alle parole di Alessandro Baudo pronunciate a Verissimo, dove ha parlato del loro rapporto riservandole parole d’affetto. La soprano ha evitato di rispondere direttamente, dicendo: “Le palle sono tante e io non voglio più rispondere”.

“Possiamo cambiare discorso? Le palle sono tante e io non voglio più rispondere.” Con questa frase secca e pungente, Katia Ricciarelli ha commentato – o meglio, evitato di commentare – le parole di Alessandro Baudo, figlio del grande Pippo Baudo, pronunciate ieri 20 settembre a Verissimo.

L’occasione è stata un’intervista a margine del recital “Vi racconto la mia storia”, andato in scena a Soccavo, dove la soprano è stata interpellata proprio sul rapporto con Alex Baudo. Visibilmente infastidita, Katia Ricciarelli ha cercato di evitare la domanda, ma non ha rinunciato a una battuta che non è passata inosservata: “Hai visto come assomiglia al padre?”, ha detto con una punta di sarcasmo.

Ma da dove nasce il gelo tra i due? Per ora non è chiaro. Nella recente puntata di Verissimo, Alessandro Baudo – spesso definito “il figlio segreto” di Pippo – ha parlato del suo rapporto con Katia Ricciarelli, ex moglie del conduttore. Ai microfoni di Silvia Toffanin, Alex ha dichiarato:

“Siamo amici, ci siamo visti. Lei a me è molto simpatica. È una signora con molta ironia.” E ha poi precisato: “Quello che ha detto qui, quando ha detto che mi ha riconosciuto a 45 anni, no… era un po’ prima,” chiudendo il tutto con una risata leggera.

L’intento di Alessandro sembrava distensivo, ma la reazione della soprano lascia pensare che tra i due i rapporti siano tutt’altro che sereno. Se da una parte lui ha parlato di “amicizia e simpatia”, dall’altra Katia Ricciarelli ha preferito il silenzio stavolta.

A oggi, non è chiaro cosa ci sia realmente sotto questo scambio freddo. Non è escluso che Katia Ricciarelli possa tornare a parlarne.