A Cortona, Tiziano Ferro e Jovanotti hanno animato le nozze del loro storico collaboratore. Jovanotti, vestito di bianco, ha celebrato il matrimonio con delega del sindaco e poi ha cantato con Tiziano tra gli invitati. Il loro duetto improvvisato ha trasformato la serata in uno show indimenticabile.

Il duetto tra Tiziano Ferro e Jovanotti

Cosa succede se al tuo matrimonio arrivano Tiziano Ferro e Jovanotti? Succede che la festa diventa un evento da ricordare per sempre. È quanto accaduto sabato 20 settembre a Cortona, in Toscana, dove si sono celebrate le nozze di Emiliano, storico collaboratore dei due artisti, e della sua compagna Martina.

LEGGI ANCHE: Tiziano Ferro annuncia il nuovo album dopo il divorzio e svela titolo, copertina e data d’uscita

A rendere la giornata ancora più speciale è stato proprio Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, che ha celebrato ufficialmente il matrimonio con rito civile, grazie a una delega speciale concessa dal sindaco Meoni. Vestito di bianco e con il suo immancabile cappello da cowboy, Jovanotti ha unito i due sposi in una cerimonia informale ma piena di emozione.

Ma il momento più inatteso è arrivato dopo, quando la festa è esplosa in musica: Jovanotti e Tiziano Ferro hanno improvvisato un mini-concerto dal vivo, scatenando tutti gli invitati presenti. Prima hanno intonato “Xdono”, seguito dal duetto di “Sere nere”. Poi si sono scatenati sulle note di “Ragazzo fortunato”. I vari video sono già diventati virali sui social…

I due artisti, amatissimi dal pubblico, stanno vivendo due momenti molto diversi. Tiziano Ferro è appena tornato sulla scena con il nuovo singolo “Cuore rotto” e ha già fatto registrare il tutto esaurito per il suo prossimo tour negli stadi. Jovanotti, invece, si gode una meritata pausa dopo il successo dei suoi live nei palazzetti, in attesa di annunciare le novità previste per il 2026.

Ma ora l’attenzione, almeno in queste ore, è tutta concentrata sul duetto che Tiziano Ferro e Jovanotti hanno regalato ai presenti alla cerimonia.