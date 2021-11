1 La critica di Katia Ricciarelli a Sophie

Atmosfera piuttosto tesa nella Casa del Grande Fratello Vip dopo la diretta. Come al solito a scatenare scompiglio sono le varie nomination, che creano dinamiche con accese discussioni. Una di queste coinvolge Katia Ricciarelli, la quale ha poco apprezzato il voto palese di Sophie Codegoni ai danni di Manila Nazzaro, finita poi al televoto.

A detta di Katia Ricciarelli, infatti, non sarebbe un caso che Sophie, così come le Princess, siano arrivate tutte a nominare Manila. Secondo il suo punto di vista, infatti, si sarebbero messe d’accordo precedentemente. Dalla sua Sophie Codegoni ha spiegato che in realtà non è come dice. Questo perché che ha già fatto il nome di Manila in precedenti occasioni. Tra l’altro, seppur senta di volerle bene, non la considera un punto di riferimento e non sta facendo altro che ricambiarle il favore.

Sophie fa riferimento alle diverse nomination ricevute da Manila. Per poi aggiungere ha detto ancora rivolgendosi a Katia Ricciarelli e gli altri presenti: “Perché nessuno ha detto niente quando 8 o 9 persone nominavano Miriana? Nessuno lì ha pensato che c’erano delle coalizioni? Di essere giudicata tutto il giorno mi sono stancata”. Con Katia che ha ribattuto: “Brava, così stai zitta”. E la Codegoni ha ribattuto: “Adesso mi devo pure sentir dire chi devo nominare. Ma figurati se nomino Clarissa perché non devo nominare Manila. Ho firmato per nominare chi volete voi?”

La cantante è certa che si stiano creando dei gruppetti che poi arrivano a decidere chi escludere dal gioco. Le giustificazioni di Sophie non sembrano per nulla convincere Katia Ricciarelli che, a sua volta, ha rilanciato: “Qui si devono nominare le persone che ti hanno fatto qualche cosa, non puoi dire che nominerai sempre le stesse persone”. (VIDEO CLICCANDO QUI)

Le due hanno continuato a discutere, con Sophie che ha chiuso la faccenda dicendo di rispettare il suo pensiero, ma di non condividerlo. Nonostante tutto la Codegoni rispetta la critica di Katia, a differenza di quella di Soleil (QUI IL VIDEO) A quanto pare, però, Katia Ricciarelli ha avuto qualcosa da recriminare anche a Patrizia Pellegrino. Andiamo a scoprire insieme perché…