Katia Ricciarelli furiosa

Siamo nel pieno di una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 e stasera protagonista della serata è stata Katia Ricciarelli. Come sappiamo alcune ore fa la cantante lirica si è scagliata contro Miriana Trevisan e Nicola Pisu, dopo che durante la notte si sono scambiati un bacio a stampo. In particolare la showgirl infatti ha negato l’accaduto e a quel punto Katia è letteralmente esplosa, affermando di non poterne più di avere intorno a lei persone false.

Nel corso della diretta così la questione è stata affrontata, e i diretti interessati hanno avuto modo di dire la loro. Miriana ha così precisato di aver negato per il semplice motivo che si è trattato di un semplice bacio a stampo e non di un bacio vero e proprio. Ciò nonostante, pur sembrando che la questione fosse risolta, Katia Ricciarelli è esplosa nuovamente e a quel punto ha minacciato di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 6. Pur affermando di essere felice dell’avvicinamento tra Miriana e Nicola, la cantante ha dichiarato di non voler essere presa in giro. Queste le sue dichiarazioni (QUI per il video)

“Io sono felice se loro due hanno una storia, non me ne importa nulla. Quello che mi importa è di non essere presa per i fondelli. Adesso qui stanno tutti zitti, ma sono stati loro a venirlo a raccontare. […] Siete delle persone poco sincere. Io ho detto che ho la valigia pronta, me ne vado. Ma non voglio gente bugiarda intorno a me”.

Naturalmente Alfonso Signorini ha immediatamente cercato di calmate Katia Ricciarelli, ma il pubblico si chiede già cosa accadrà nelle prossime ore.

