1 Le parole di Katia Ricciarelli e Soleil Sorge

Sono ormai giorni che Katia Ricciarelli si scontra con gran parte dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Le ripetute liti e i toni aggressivi e maleducati usati da alcuni Vipponi non sono passati inosservati e hanno spinto gli autori a prendere dei provvedimenti. Lo stesso Alfonso Signorini ha deciso di entrare in casa per avere un confronto con i gieffini, e da quel momento sembrerebbe che gli animi, almeno in apparenza, si siano placati. Tuttavia in particolare Katia continua ad avere dei rapporti gelidi con alcuni dei suoi compagni e pare che l’amicizia con Miriana Trevisan sia giunta al capolinea. Le due infatti ultimamente non hanno fatto altro che lanciarsi frecciatine a vicenda, e hanno così deciso di allontanarsi. In queste ore tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere gli utenti sul web.

Durante una chiacchierata infatti Katia e Soleil Sorge hanno lanciato delle nuove insinuazioni su Miriana Trevisan. Secondo le due infatti la showgirl, dopo l’eliminazione di Biagio D’Anelli, col quale ha dato il via a una conoscenza, si starebbe avvicinando a Barù. Come se non bastasse la cantate lirica e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non sembrerebbero essere sorprese dell’accaduto.

Sempre secondo le parole di Katia Ricciarelli e di Soleil Sorge infatti, Miriana Trevisan avrebbe messo in atto una strategia, che corrisponderebbe, sempre secondo il loro pensiero, nel sedurre gli uomini della casa. Le parole delle due gieffine tuttavia non sono passate inosservate e in queste ore diversi utenti si sono scagliati contro Katia e Soleil.

Katia e Soleil dando nuovamente della troi4 a Miriana

“ora non c’è Biagio e si butterà su Barù”

“gli uomini sono solo numeri per lei”

Ma Katia ha capito che è stata diffidata o no? #GFVIP pic.twitter.com/Q3CaZmJywh — Simona 🦚 (@simo_cantatore) January 11, 2022

Nel mentre solo qualche giorno fa alcuni ex Vipponi squalificati si sono scagliati proprio contro la Ricciarelli. Andiamo a rivedere quello che è accaduto e le loro dichiarazioni.