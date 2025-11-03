Ieri sera Katy Perry è arrivata a Bologna per il concerto. I fan durante la serata le hanno cantato “Sei bellissima”: ecco la reazione della famosa popstar.

La reazione di Katy Perry

È stata una serata davvero magica per i numerosi fan che sono accorsi a Bologna per il concerto evento di Katy Perry. Nonostante i 45 minuti di ritardo causati da un problema tecnico, l’attesa ne è valsa la pena. L’artista ha portato in scena un vero e proprio show a 360°.

Una serata caratterizzata da una cura maniacale dei dettagli portati sul palco tra scenografie e brani (tra passato e presente) scelti per l’occasione. Si passa da hit iconiche ad altri pezzi a cui i fan, in ogni caso, legatissimi. Un live pensato come un videogioco futuristico in cui Katy Perry combatte contro l’Intelligenza Artificiale.

Ma c’è stato un momento in particolare che ha attirato l’attenzione del pubblico. Ovvero quando il pubblico improvvisamente ha intonato all’unisono “Sei bellissima”, brano storico della carriera di Loredana Bertè. Katy Perry e i suoi ballerini sono rimasti spiazzati e si sono chiesti cosa volessero dire. La stessa artista ha anche ripetuto la frase, per poi chiedere al pubblico presente il significato. Compreso che si trattasse di un complimento, la cantante ha ringraziato di cuore il proprio pubblico, pavoneggiandosi un po’ per l’apprezzamento.

Qui a seguire vi riportiamo l’istante preciso ripreso da alcuni fan e diventato poi virale in rete e che ha raccolto numerosi commenti da parte degli utenti divertiti e al contempo inteneriti per la sua reazione…

Ricordiamo che Katy Perry tornerà live in Italia in situazione open air il prossimo 19 luglio 2026 davanti alle Mura Storiche di Lucca.

