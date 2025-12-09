Il primo selfie tra Katy Perry e Justin Trudeau arriva da Tokyo e infiamma i social Katy Perry e Justin…

Il primo selfie tra Katy Perry e Justin Trudeau arriva da Tokyo e infiamma i social

Katy Perry e Justin Trudeau non si nascondono più. Dopo giorni di voci e indizi social, la coppia ha scelto proprio la fine del loro viaggio in Giappone per rendere ufficiale una relazione nata all’improvviso e già al centro del gossip internazionale.

Un incontro che diventa storia d’amore

La popstar è volata a Tokyo per l’unica tappa giapponese del suo Lifetimes Tour, e lì è stata raggiunta dall’ex primo ministro canadese. I due hanno trascorso una breve vacanza tra templi, luci metropolitane e momenti di complicità che, fino a poche ore fa, rimanevano solo presunti.

Il selfie che cambia tutto

Al rientro, Katy ha condiviso su Instagram un carosello di ricordi dedicato ai suoi fan. Tra panorami e backstage, è comparso il primo selfie accanto a Trudeau: un’immagine semplice, ma sufficiente a confermare ciò che tutti sospettavano. La coppia appare sorridente e rilassata, mentre i commenti dei fan si moltiplicano in poche ore.

Con questo scatto, Perry e Trudeau mettono fine ai dubbi e aprono ufficialmente un nuovo capitolo delle loro vite. Un annuncio soft, ma destinato a dominare il gossip per settimane.