Katy Perry si prepara a lanciarsi nello spazio per una missione tutta al femminile: la pop star salirà a bordo della navicella New Shepard

Giornata importante per Katy Perry. Oggi infatti la celebre pop star si lancerà nello spazio con altre donne famose per una missione a bordo della navicella New Shepard della Blue Origin.

Katy Perry arriva nello spazio

Il 2024 ha segnato il ritorno di Katy Perry sulle scene musicali. Lo scorso settembre infatti la celebre e amata pop star ha rilasciato il suo nuovo album di inediti, 143, anticipato dai singoli Woman’s World, Lifetimes e I’m His, He’s Mine. Nel mentre la cantante ha anche annunciato il suo nuovo tour mondiale, che partirà tra pochissimi giorni. La tournée farà anche tappa in Italia, con un concerto evento che si terrà il prossimo 2 novembre a Bologna presso l’Unipol Arena.

Nel corso della show la Perry, oltre a proporre i brani del suo recente album, presenterà anche i suoi più grandi successi e di certo sono in molti ad attendere questo live, che è già sold out. In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore la cantante si prepara a un altro grande evento.

Oggi infatti Katy Perry si lancerà nello spazio! La pop star, insieme ad altre donne famose, salirà a bordo della navicella New Shepard della Blue Origin per una missione tutta al femminile. Insieme alla cantante ci saranno infatti anche Lauren Sánchez, la conduttrice tv Gayle King, la produttrice cinematografica Kerianne Flynn, l’attivista per i diritti civili Amanda Nguyen e l’ingegnera aerospaziale Aisha Bowe. La partenza è prevista dal sito Texas alle 8:30, ora locale. Il volo suborbitale dovrebbe durare poco più di 10 minuti e raggiungere un’altitudine di 100 chilometri.

Qui l’equipaggio avrà la possibilità di sganciarsi brevemente e fluttuare in assenza di gravità prima di tornare sulla terra ferma con un atterraggio assistito da paracadute. A disegnare le tute dell’equipaggio è stata Lady Bezos, aiutata dagli stilisti Fernando Garcia e Laura Kim, direttori creativi di Oscar de la Renta. Si tratta dunque di una missione storica e di certo in molti attendono di scoprire cosa accadrà.