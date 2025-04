Panico e urla sulla navicella che ha portato Katy Perry e altre sei donne note nello spazio. Ecco com’è andato il volo e la reazione della cantante.

Urla e panico per Katy Perry durante il volo nello spazio

Qualcuno pensava si trattasse di uno scherzo, ma in realtà è tutto verissimo! Katy Perry oggi infatti ha compiuto una vera e propria impresa con altre donne note con la missione nello spazio. La cantante l’ha fatto insieme alla futura moglie di Jeff Bezos, Lauren Sánchez, la conduttrice Gayle King, la produttrice cinematografica Kerianne Flynn, l’attivista per i diritti civili Amanda Nguyen e l’ingegnera aerospaziale Aisha Bowe.

Il viaggio è andato benissimo, come mostrato da questo video diffuso in rete e il lancio per Katy Perry e le altre protagoniste è stato davvero emozionante….

Katy Perry launching into space. pic.twitter.com/a2sqQ0aANt — Pop Crave (@PopCrave) April 14, 2025

Ma non solo il lancio, perché abbiamo avuto modo di seguire anche al ritorno sul nostro pianeta. Katy Perry non appena messo piede sul suolo ha alzato al cielo una margherita e ha baciato la terra. Una scena diventata virale sui social, che ha ottenuto già numerosi like, commenti e condivisioni.

Katy Perry exiting the rocket capsule. pic.twitter.com/rSIApEQ8m2 — Pop Crave (@PopCrave) April 14, 2025

Una volta arrivata Katy Perry molto emozionata ha speso le sue prime parole a seguito di questa straordinaria avventura nello spazio. La cantante ha parlato di energia collettiva. Per lei si è trattato di “dare voce alle donne del futuro”. E ha aggiunto ancora: “Si tratta di questo meraviglioso mondo che ci circonda e dell’importanza di saperlo apprezzare”.

Katy Perry ha fatto sapere che tutto sarebbe stato fatto per il bene del pianeta e un’esperienza simile le ha fatto capire che non si può mai sapere quando amore si è in grado di dare e quanto si è amati.

Peraltro pare che abbia cantato What A Wonderful World di Louis Armstrong mentre si trovava nello spazio, anche se al momento non ci sono dei video che possano testimoniare il momento rivelato da Katy Perry.