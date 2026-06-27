Marilena Sansone è una influencer italiana che vive negli Stati Uniti ed è nota principalmente per la sua dieta esclusivamente a base di carne cruda. Sui social condivide proprio al sua alimentazione con i suoi follower, una scelta la sua che fa discutere.

La dieta di Marilena Sansone: cosa mangia l’influencer (e perché fa discutere)

Sui social Marilena Sansone è nota come dieta_carnedryaged e ha ben 133mila follower. Nel suo profilo la giovane influencer italiana, che vive da anni negli Stati Uniti, racconta la sua dieta: in pratica mangia circa un chilo di carne cruda al giorno, spesso grass-fed, accompagnata da frutta. Nei suoi post e video, l’influencer non propone apertamente la sua dieta come modello universale ma la mette in scena come stile di vita. In breve tempo è diventata un vero e proprio fenomeno web, tra ammiratori e haters. C’è anche chi la mette in guardia asserendo che la sua sia una dieta non sana e quindi non da prendere da esempio. Tra i commenti sotto ai suoi post ci sono anche quelli di chi le ricorda che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato come cancerogena proprio la carne rossa.

La dieta di Marilena Sansone: “Carne ogni giorni ed evacuo una volta al mese”

Marilena Sansone mangia carne cruda ogni giorno da quando aveva circa 15 anni, come da lei raccontato. Il suo profilo Instagram è interamente dedicato all’alimentazione, si susseguono video e storie che la riprendono mentre mastica costati di manzo da mezzo chilo, rigorosamente crudi, spesso di Wagyu, un tipo di mucca giapponese la cui carne è molto pregiata. La Sansone ha dichiarato di non subire alcun rischio, né in termini di possibili infezioni batteriologiche e nemmeno per quanto riguarda i valori sanguinei e ormonali. Il suo organismo è ormai abituato a questo tipo di alimentazione. L’influencer ha anche dichiarato a “La Zanzara” di Giuseppe Cruciani che questo tipo di alimentazione la fa stare molto bene e di andare in bagno una volta al mese perché, a suo dire, il suo corpo non produrrebbe scorie.

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Marilena Sansone: l’aggressione da una stalker vegana

Circa un anno fa sui social Marilena Sansone ha raccontato di essere stata aggredita per la sua alimentazione. L’influencer ha spiegato che l’aggressione da parte della donna non è stata un episodio isolato, ma l’apice di una persecuzione durata mesi. La presunta autrice sarebbe una donna vegana, che l’avrebbe presa di mira per i suoi contenuti online: “Da tempo questa persona ha deciso di perseguitarmi, solo perché mangio carne nei miei video”, ha scritto Marilena Sansone, aggiungendo che la stalker avrebbe creato numerosi account fake per continuare a seguirla e molestarla online, nonostante fosse stata bloccata più volte.