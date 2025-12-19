Non va in pausa La Forza di una Donna, a differenza delle altre serie del palinsesto pomeridiano. La serie turca sarà trasmessa anche durante le festività natalizie: quando andrà in onda la soap e come cambierà la sua programmazione.

La Forza di una Donna non va in pausa per Natale

Le festività natalizie portano con sé una miriade di appuntamenti televisivi, ma per i fan di La Forza di una Donna, la soap turca che ha conquistato il cuore degli spettatori italiani, non ci saranno pause. Infatti, la serie con protagonista Bahar Çeşmeli andrà in onda anche durante i giorni di Natale e Santo Stefano, contrariamente ad altre soap opera di Canale 5 che andranno in pausa.

A che ora va in onda: la programmazione

Beautiful, Io Sono Farah e Forbidden Fruit faranno una pausa per lasciare spazio ai classici film natalizi. La Forza di una Donna non interromperà la sua messa in onda. Gli episodi del 25 e 26 dicembre andranno in onda in una versione ridotta. Saranno trasmessi solo alle 18:10 con il consueto episodio che seguirà Caduta Libera, il quiz show condotto da Max Giusti.

La messa in onda della soap sarà poi regolare a partire da sabato 27 dicembre, quando tutte le principali soap di Canale 5 (come Beautiful, Forbidden Fruit e appunto La Forza di una Donna) torneranno nel loro consueto orario. Questi appuntamenti anticipano la replica di Le Storie di Verissimo, il programma di Silvia Toffanin, che occuperà lo spazio del prime time.

Dal 22 al 24 dicembre, tutte le soap andranno regolarmente in onda, ma con un’importante modifica: le puntate saranno più lunghe. Questo è stato fatto per occupare lo slot lasciato libero da Uomini e Donne, che interrompe la sua programmazione durante il periodo natalizio. In questo modo, gli spettatori di La Forza di una Donna potranno continuare a seguire le vicende di Bahar e dei suoi cari, con una programmazione più lunga, che arricchirà le loro serate.

