Dopo il caos mediatico delle ultime ore Martina De Ioannon e Gianmarco Steri potrebbero tornare in tv per raccontare la loro verità. Ecco dove e quando potremmo vederli.

Le ultime news su Martina De Ioannon e Gianmarco Steri

In queste ore i nomi di Martina De Ioannon e di Gianmarco Steri sono finiti sulla bocca di tutti. I due ex tronisti di Uomini e Donne, dopo aver chiuso le rispettive storie, hanno infatti ripreso a frequentarsi e solo ieri sono stati beccati insieme per la prima volta. Sui social nel mentre è scoppiato il caos. A intervenire sono stati sia Ciro Solimeno che Cristina Ferrara, che hanno rotto il silenzio e si sono duramente schierati contro i loro ex fidanzati. In seguito, come se non bastasse, a rilasciare alcune prime dichiarazioni è stato anche lo stesso Gianmarco, che ha affermato:

“Non c’è nulla di cui vergognarsi. Tante stupidaggini vengono scritte solo per cavalcare un momento. Quando la realtà è molto più semplice di ciò che si sta raccontando. Un abbraccio. Ci sarà un momento in cui si farà chiarezza ma non ora. Non c’è stato alcun comportamento sbagliato e irrispettoso”.

Adesso, come fa sapere Lorenzo Pugnaloni, pare che il momento della verità stia per arrivare. Secondo l’esperto di gossip infatti a breve Martina De Ioannon e Gianmarco Steri potrebbero tornare in tv per raccontare la loro versione dei fatti e fare chiarezza sulla loro relazione. Ma quando e dove potremmo vedere i due ex volti di Uomini e Donne? Stando a quanto si legge la neo coppia potrebbe essere ospite a Verissimo nei prossimi giorni e di conseguenza già questo weekend l’intervista potrebbe andare in onda.

Attualmente però non ci sarebbe ancora nulla di confermato e non è chiaro se la chiacchierata con Silvia Toffanin si realizzerà. Di certo tuttavia in molti attendono di ascoltare le parole di Martina e Gianmarco, che sono finiti al centro di un ciclone mediatico.