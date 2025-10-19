Nel dettaglio tutte le anticipazioni de La notte nel cuore per martedì 21 ottobre: ecco la trama e cosa succederà nel prossimo episodio dell’amata serie turca.

La notte nel cuore anticipazioni 21 ottobre

La puntata precedente si era conclusa in modo del tutto inaspettato. Ma come prosegue la serie TV turca? La trama de La notte nel cuore si fa sempre più avvincente, e nella prossima puntata il destino di Esma prenderà una piega inaspettata. Dopo essersi recata dalla ginecologa per valutare l’opzione dell’aborto, la giovane riceve una notizia sconvolgente: le viene diagnosticata una rara malformazione dell’utero. Se interrompesse la gravidanza, non potrebbe più avere figli. Un colpo durissimo, che la spinge a prendere una decisione drastica: tenere il bambino.

Sumru e Nihayet si stringono intorno a lei, offrendole il loro sostegno incondizionato. Ma Canan e Hikmet, molto più cinici, cercano in ogni modo di convincerla a fare marcia indietro, sottolineando che Esat non la sposerà mai. La puntata prende una svolta ancora più inquietante quando Canan confessa a Bunyamin di avere un piano preciso: appropriarsi del bambino non appena nascerà.

Intanto, Nuh e Sevilay ricevono una splendida notizia: c’è finalmente una data per il loro matrimonio, già fissata per la settimana successiva. Ma l’armonia non regna ovunque.

Esat, sempre più in crisi e messo alle strette dalla presenza ingombrante del fratello, cerca un’improbabile alleanza proprio con Nuh. Vuole portare una proposta importante al consiglio di amministrazione e tenta di convincerlo a manipolare il voto di Tahsin. Apparentemente, Nuh acconsente, ma durante la riunione lo sorprende votando contro e smascherandolo davanti a tutti. Per Esat è una vera umiliazione.

Senza più alternative, Esat è costretto a obbedire a Cihan, che lo obbliga a fare ciò che ha sempre rifiutato: sposare Esma. La cerimonia si celebra la sera stessa, ma ciò che accade dopo segna un nuovo punto di rottura. Poche ore dopo il matrimonio, Esat si riveste e lascia la casa nuziale, abbandonando Esma da sola nel letto, in un silenzio assordante.

Nel frattempo, Cihan prepara una cena romantica con un chiaro obiettivo: chiedere a Melek di sposarlo. Il romanticismo torna anche per Nuh e Sevilay: lui le organizza una dolce sorpresa, facendole trovare i DVD dei suoi film romantici preferiti per una serata da passare abbracciati sul divano.

Tra giochi di potere e drammi familiari, La notte nel cuore con le sue anticipazioni e puntate continua a tenere incollati gli spettatori, con colpi di scena che lasciano senza fiato.

Quante puntate ha e quando va in onda la serie

In Turchia la prima stagione ha un numero di 34 episodi. Per ora in Italia siamo nel pieno svolgimento della trama, che vanta attualmente 74 puntate totali (fino al 19 ottobre).

Se volete sapere invece quando va in onda La notte nel cuore, possiamo dire che viene trasmessa con il doppio appuntamento al martedì e alla domenica, in prima serata su Canale 5.

Infine tra le curiosità ricercate dal pubblico c’è chi si domanda dov’è girata La notte nel cuore. L’ambientazione della storia è Cappadocia, tra Göreme, Ürgüp, Ortahisar e la fortezza Ortahisar Kalesi.

In TV e streaming come vedere La notte nel cuore

Se intendete vedere La notte nel cuore in TV e streaming, potete farlo sia su Canale 5 e su Mediaset Infinity. Grazie alla piattaforma è possibile poter vedere sia le puntate in diretta che gli episodi precedenti.