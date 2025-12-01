Scopri insieme a noi le ultime anticipazioni de La notte nel cuore per la puntata del 2 dicembre 2025.

Anticipazioni La notte nel cuore 2 dicembre

Iniziamo subito con la trama. Le anticipazioni de La notte nel cuore rivelano che Cihan e Melek, dopo aver appurato l’innocenza di Sevilay, sono finalmente pronti a fare chiarezza sulla situazione della donna. Nonostante la scoperta, Cihan non riesce a ottenere informazioni concrete su dove si trovi Sevilay.

Insieme a Melek, cerca con insistenza di mettersi in contatto con Nuh, sperando di trovare una soluzione definitiva. Tuttavia, Nuh ha altri piani e, dopo aver tentato invano di parlare con Melek, decide di partire. Il mistero su Sevilay sembra destinato a rimanere irrisolto ancora per un po’.

Nel frattempo, la relazione tra Peri e Cihan si complica. Peri, decisa a conquistare il cuore di Cihan, lo invita a bere qualcosa insieme. Lui mette subito in chiaro che tra loro non ci sarà nulla di più che un’amicizia. Peri non si arrende e continua a fare il possibile per avvicinarsi a lui. La situazione resta tesa. Sarà interessante vedere se la sua determinazione porterà a una svolta, o se Cihan continuerà a restare distante.

Nel corso degli episodi, Harika si fa coinvolgere in un incidente che la vede minacciare e insultare una commessa e il direttore di un negozio. Nazim, testimone della scena, è profondamente deluso da lei e decide di non ascoltare le sue giustificazioni.

Le anticipazioni di La notte nel cuore ci rivelano anche un colpo di scena tragico. Nuh dopo la scoperta del tumore accusa un malore alla centrale di polizia e viene portato d’urgenza in ospedale. La sua malattia sconvolge la famiglia, che dovrà fare i conti con questa nuova realtà. La situazione di Nuh diventa ancora più complessa quando si rende conto che le sue azioni potrebbero avere conseguenze devastanti per chi gli sta intorno.

Un altro grande momento di tensione nella trama de La notte nel cuore riguarda l’incidente con Halil. Dopo aver sparato a Halil, Sumru crede di averlo ucciso e decide di costituirsi. Tuttavia, Nihayet cerca di prendersi la colpa al suo posto, ma la polizia non trova tracce concrete per incriminarle. In seguito, Halil, che si è rifugiato da Hikmet, è determinato a mettere le mani sul denaro rubato a Canan.

Nel frattempo, Bunyamin rivela a Turkan un segreto che cambierà per sempre la loro relazione: è sterile. Turkan, sapendo di non poter usare la gravidanza come via per diventare una Sansalan, lo lascia, lasciando Bunyamin sconvolto. Questa situazione creerà nuove dinamiche familiari e sentimentali.

Infine La notte nel cuore ci rivela che Hikmet riceve la visita di un ufficiale giudiziario, che le comunica che la particella immobiliare a suo nome è stata ipotecata da Samet, suo mandatario. Questo colpo alla sua stabilità finanziaria aggiunge una nuova complicazione alle sue già difficili relazioni familiari.

Quando va in onda e quante puntate ha

Apprese tutte le anticipazioni de La notte nel cuore, possiamo vedere quando va in onda e quante puntate ha?

L’amata serie turca vanta in Turchia nel corso della sua prima stagione ha visto andare in onda 34 episodi. In Italia a oggi siamo a 111 puntate.

Nel dettaglio quando va in onda La notte nel cuore in TV? La dizi turca ha come giorni a disposizione nello slot il martedì e la domenica, sempre in prima serata su Canale 5.

Sappiamo anche dov’è girata La notte nel cuore? La serie televisiva turca è stata girata in Cappadocia, tra Göreme, Ürgüp, Ortahisar e la fortezza Ortahisar Kalesi.

Dove e come vedere La notte nel cuore in TV e streaming

Se volete guardare in TV e streaming la serie turca e vi state chiedendo dove vedere La notte nel cuore, ve lo diciamo noi. I mezzi a disposizione sono Canale 5 e Mediaset Infinity.

Mediante la piattaforma c’è la possibilità di vedere anche le puntate precedenti e i vari contenuti presenti sul catalogo.

