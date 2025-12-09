Stasera è prevista una nuova puntata de La notte nel cuore: anticipazioni e trama dell’appuntamento di stasera del 9 dicembre 2025.

Anticipazioni La notte nel cuore 9 dicembre

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata della serie turca. Quali sono dunque le anticipazioni de La notte nel cuore per il 9 dicembre 2025?

La puntata comincia con un grande passo per Nuh e Sevilay, che finalmente si sposano, nonostante l’incertezza del futuro del ragazzo, a causa di un intervento chirurgico delicato che lo attende. La trama si concentra sulla lotta di Nuh per vivere appieno il suo amore, con il sostegno di Sevilay e la determinazione di non arrendersi alla malattia.

Nel frattempo, tra le mura della casa Sansalan, i legami familiari si fanno sempre più tesi. Harika ed Esat finalmente iniziano a riflettere sul loro comportamento ostile nei confronti dei fratelli Nuh e Melek, promettendo di cambiare e di rimediare agli errori del passato. Intanto, Tahsin, come al solito, non perde occasione per muoversi strategicamente. Scopre che la villa dei Sansalan è stata messa in vendita e decide di acquistarla. Ma non sarà l’unica sorpresa!

Bunyamin, furioso per un presunto tradimento, affronta Canan, accusandola di averlo tradito con Halil. Ma sarà Turkan a sorprendere tutti rivelando a Canan che è l’amante di suo marito. L’atmosfera si surriscalda, con Canan che, indignata, reagisce violentemente, ma Esma e Esat intervengono, mettendo fine al conflitto per il momento. Tuttavia, Canan, non appena rimasta sola, scopre che Halil le ha mentito e che un importante affare bancario in realtà non esiste, scoprendo di essere stata derubata. Il suo mondo comincia a crollare sotto il peso delle menzogne.

Il giorno del matrimonio di Nuh è carico di emozione, ma anche di preoccupazione: subito dopo la cerimonia, Nuh entra in sala operatoria, e la famiglia Sansalan è in ansia per lui. I medici sono ottimisti, ma le ore successive saranno cruciali. Nel frattempo, Canan continua a seminare caos e tensioni, mentre Bünyamin non riesce a stare tranquillo riguardo al denaro scomparso.

La puntata del 9 dicembre, quindi, non solo svela dinamiche familiari complicate, ma lascia presagire che i prossimi episodi saranno ancora più ricchi di sorprese, con alleanze che potrebbero scoppiare e tradimenti che stanno per essere smascherati. Non perderti le prossime anticipazioni de La notte nel cuore, perché i colpi di scena sono dietro l’angolo!

Quando va in onda e quante puntate ha

Ora che le anticipazioni de La notte nel cuore le abbiamo riportate, andiamo avanti e rispondiamo a chi si chiede quando va in onda, quante puntate ha e quando finisce.

La fortunata serie turca in Patria ha visto andare in onda la bellezza di 34 episodi. Nel nostro Paese invece fino a oggi 114 puntate.

Mentre invece in risposta a quando va in onda La notte nel cuore in TV? La dizi per questa settimana mantiene l’appuntamento fissato al martedì e mercoledì, in prima serata su Canale 5.

A chi si chiede, invece, dov’è girata La notte nel cuore, possiamo dire che le ambientazioni si svolgono in Cappadocia, tra Göreme, Ürgüp, Ortahisar e la fortezza Ortahisar Kalesi.

Dove e come vedere La notte nel cuore in TV e streaming

Infine dove vedere La notte nel cuore in TV e streaming. Precisamente su Canale 5 e Mediaset Infinity.

Attraverso la piattaforma c’è modo di vedere le puntate precedenti e contenuti presenti sul catalogo.

