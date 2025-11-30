Cosa succede nella prossima puntata de La notte nel cuore? Ecco le anticipazioni del 30 novembre 2025.

Anticipazioni La notte nel cuore 30 novembre

Soffermiamoci subito sulle anticipazioni de La notte nel cuore del 30 novembre 2025.

Le indagini sulla morte di Andac proseguono e la polizia fa una scoperta sconvolgente: una telecamera nascosta riprende l’incidente e sembra coinvolgere Sevilay. I sospetti sulla donna crescono, ma la situazione prende una piega ancora più drammatica quando, dopo una telefonata dal medico, Sevilay apprende che Nuh ha un tumore al cervello. Questo cambia tutto: Nuh non vuole sottoporsi immediatamente ai controlli, ma preferisce parlare con Melek e Sumru prima di intraprendere un percorso di guarigione. Sevilay, comprensibilmente, è devastata dalla notizia.

A seguire un altro colpo di scena scuote la famiglia Sansalan. Allo YeniSans hotel arriva Peri, una vecchia amica di Cihan, che si presenta inizialmente come sua fidanzata, mettendo in allarme tutti. Peri, con il suo fascino, fa subito breccia nel cuore di Bünyamin, che si offre di accompagnarla a casa Sansalan per farla ristorare dopo il lungo viaggio. Tuttavia, Melek non prende affatto bene la sua presenza, creando una tensione che si aggiunge agli altri conflitti già in atto. La situazione tra Cihan e Peri rimane sospesa, e Melek non può fare a meno di chiedere a Cihan se ci sia stato qualcosa tra loro in passato. La risposta di Cihan è rassicurante, ma Melek rimane dubbiosa.

Nel frattempo, come rivelano le anticipazioni de La notte nel cuore Halil continua a mettere in atto il suo piano per raggirare Canan e indebitare la donna. Durante un pranzo, un presunto banchiere si presenta con un’offerta allettante di un fondo d’investimento con interessi altissimi, e Canan, senza troppi dubbi, decide di investire parte dei soldi prelevati dal conto cointestato con Bünyamin. La mossa di Halil sembra ben riuscita, ma la verità si nasconde dietro la sua facciata: i soldi non finiranno in un fondo sicuro, ma saranno consegnati a Hikmet. Halil sta preparando un altro colpo di scena che potrebbe mettere in pericolo l’intera famiglia.

Il tumore di Nuh mette tutti in allarme. La diagnosi è seria, e Sevilay teme per la vita del suo compagno. Nuh, tuttavia, decide di non affrontare subito l’intervento, preferendo parlare con Melek e Sumru prima di prendere qualsiasi decisione. La tensione cresce e la situazione diventa sempre più complicata.

Le dinamiche tra i membri della famiglia Sansalan si fanno sempre più tese, con Esat che continua a tentare di farsi perdonare da Esma, senza ottenere risultati. Cosa ci riservano le anticipazioni de La notte del cuore? Il suo atteggiamento non riesce a convincere Esma, che rimane ferma nelle sue decisioni. In questo scenario di segreti e tradimenti, ogni personaggio deve affrontare le proprie paure e desideri, mentre le relazioni familiari sono messe a dura prova da segreti inconfessabili.

Quando va in onda e quante puntate ha

Le anticipazioni de La notte nel cuore le conosciamo. Ma sappiamo anche quante puntate ha? ve le abbiamo raccontate, ma ora facciamo ordine su altri punti.

La serie televisiva turca vanta nella prima stagione in Turchia un numero di 34 episodi. In Italia a 108 puntate.

Quando va in onda La notte nel cuore in TV? I giorni di riferimento sono martedì e domenica, in prima serata su Canale 5.

Infine dov’è girata La notte nel cuore? La serie è ambientata in Cappadocia, tra Göreme, Ürgüp, Ortahisar e la fortezza Ortahisar Kalesi.

Dove e come vedere La notte nel cuore in TV e streaming

Ecco nel dettaglio dove vedere in TV e in streaming La notte nel cuore. I canali di riferimento sono ovviamente Canale 5 e Mediaset Infinity.

Peraltro ricordiamo che con la piattaforma si possono rivedere anche le puntate precedenti e tutti i contenuti del catalogo.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.